鬼故｜美國200年公墓成地獄之門　探靈者錄女聲低語：給我們椅子

靈異事件一直都是恐怖電影的最佳題材，例如上篇（鬼故｜美國「瘦長人」傳說極恐怖 有12歲女童睇上腦狂捅同學19刀）就講過一個網上創作的事物成為年青人的話題，最後演變成不幸事件。除有關靈界、UFO等事之外，有關魔鬼、地獄、撒旦等也是電影的熱門題材，就如由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的電影《Constantine》（魔間行者），就由講述神魔大戰的美國漫畫改篇而成。



要數美國中出現的，有關魔鬼的傳說或靈異事件，可以說是連續寫一個月都寫不完。大家上網google搜尋「美國鬼故」的話，不難會發現有一篇「肯塔基音樂廳地下室 - 地獄之門」的故事。

可能真係有「肯塔基音樂廳地下室 - 地獄之門」，不過地獄之門原來係指另一個地方。（網上圖片）

網傳「肯塔基音樂廳地下室 - 地獄之門」

故事內容講述，一個建於19世紀的，位於肯塔基州的音樂廳鬧鬼。文章指出，這個音樂廳最早是一個處決犯人的刑房。由於當年非常多犯人在該處被處決，所以至今牆壁上還能找到一些殘留的血跡。故事的後續大家都能略為猜到一二，就如香港的高街鬼屋一樣，很多到該地遊覽的遊客都聲稱聽到四周傳出低沉的耳語聲，甚至還會看到一些鬼魂在牆壁間來回穿梭。因而就傳出肯塔基音樂廳成為了「地獄之門」的都市傳說。

「Kentucky gate of hell」（肯塔基 地獄之門）在當地十分有名。（YouTube截圖）

「地獄之門」另有其地

不過較為深入的研究後就會發現，這些文章多數是千篇一律（即時你抄我，我抄你）。如果以英文搜尋「Kentucky gate of hell」（肯塔基 地獄之門）的話，反而會得出另一個都市傳說。

「Kentucky gate of hell」（肯塔基 地獄之門）在當地十分有名。（YouTube截圖）

200年公墓超猛鬼？

在肯塔基州的伊麗莎白鎮附近有一個當地及全美有名的公墓。這個公墓叫做「Kasey Cemetery」或「Grandview Cemetery」，甚至是「地獄之門」。這個墓地的歷史可追溯到1800年代（200年前）一直到1900年代。座落在荒野的公墓長年沒人打理，因而看上去就似是我們口中所說亂葬崗、萬人塚。

日閒去「Kentucky gate of hell」其實都還好。（YouTube截圖）

「猛鬼公墓」變景點

從網上圖片可見，這個公墓到處都豎立了墓碑，而且因為年代久遠，有不少墓碑有被破壞的痕跡，且雜草叢生。有不少人會在日間前往探險，但無一不因其毛骨悚然的環境而感到不安。關於公墓的靈異事件也時有發生，例如有人曾看見一個巨大、鮮綠色的球體漂浮在空中，也有不少報告指聽到不明的尖叫聲，陰影以及汽車忽然出現故障，亦有「靈異發燒友」帶同儀器前往該處後，錄到一段EVP（電子語音現象＊），說着：「GIVE US A CHAIR」（給我們一張椅子）。（影片傳送門👉 Kasey Cemetery July 2014-1）

＊將現場環境（聽不到的聲音）錄起來，然後在播放該錄音時出現一些不能解釋的聲音片段

有「靈異發燒友」帶同儀器前往該處後，錄到一段EVP（電子語音現象＊），說着：「GIVE US A CHAIR」（給我們一張椅子）。（YouTube截圖 / SERIOUS Paranormal）

這個Kasey Cemetery被稱做「地獄之門」當然有原因，原來公墓的墓碑上經常都會有一些奇怪物品，例如是照片、聖經及玩具，而相傳在晚上，會有撒旦信徒在該處舉行儀式。

相傳有撒旦信徒在Kasey Cemetery舉行儀式。（YouTube截圖）

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