莫華倫細28年嫩妻極品身材惹禍　遊泰國遭胸襲摸下體嚇至驚呼逃跑

現年64歲的著名男高音歌唱家，被稱為「中國三大男高音」之一的莫華倫，月前 (20/7) 於微博貼出9宮格婚照宣布喜訊，與著名女高音歌唱家王冰冰結婚，相中兩人一臉幸福，婚禮豪華中充滿了古典氣息。新娘除了有才華，亦靚女兼好身材，難怪俘虜了莫華倫的心。這次是莫華倫第二度結婚，第二任太太王冰冰現年36歲，比他細28年，兩人可說是父女戀。

莫華倫於微博宣布喜訊。(微博截圖)

王冰冰不時會於社交網分享她的生活點滴，日前她就分享了她與老公到泰國曼谷旅遊的靚相和短片。他們到動物園遊玩時，王冰冰竟慘遭非禮。王冰冰發文寫道：「來曼谷一定要去這個嗎？曼谷野生動物園，有很多很可愛的小動物、大動物，親密接觸的機會，整天都會超開心的」。王冰冰當日穿上粉紅色小背心大騷激凸上圍，首先被一隻長頸鹿吻頸再聞她臀部，嚇得她花容失色。之後她與猩猩合照時，猩猩不時親吻她，還被猩猩從後攬攬胸襲，持續10數秒才放手，嚇得她即時大叫。不過王冰冰被非禮後並未有走避，繼續與猩猩互動，最後她扭腰凸出屁股，想與猩猩臀碰臀，誰知竟遭從她胯下伸手拍打她的下體，她即大驚慘叫逃跑。

夫妻倆近日到了泰國曼谷旅遊。(小紅書)

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莫華倫與著名女高音歌唱家王冰冰於意大利科莫湖（Lake Como）舉行夢幻婚禮，其後出發度蜜月不停放閃！（小紅書圖片）

莫華倫與首任太太邱文伶（Winnie）於1996年結婚，兩人婚後育有一子。以往夫妻倆不時拍拖出席活動，至近年則鮮有見到兩人同框，原來已秘密離婚了。有指他的新任妻子王冰冰在2008年，曾以優異成績取得上海音樂院聲樂系唯一的保送研究生名額，並獲意大利米蘭聲樂表演系取錄，到意大利深造。王冰冰目前是一名旅居意大利的歌唱家。

莫華倫太太王冰冰轉眼去到泰國旅遊，大曬火辣泳照！（小紅書圖片）

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