叠影狙擊 | 黃宗澤與周秀娜拍咀嘴戲竟要清毒　被愛情矇騙曬喊功

由梁家樹及謝穎擔任總監製的《叠影狙擊》主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然以及朱鑑然等。昨晚播出的一集，繼續以梁曦（周秀娜飾）身份行動的曉晨（周秀娜分飾）在爸爸天齊（于洋飾）的遺物中，找到自己童年時父親親手製作的鵝卵石手繩…心情低落的曉晨到酒吧買醉，陌生男向她落藥疑有不軌企圖，幸好友沈飛飛（朱鑑然飾）通知晟杰（黃宗澤飾）並及時趕到，感動獲救的曉晨主動獻吻，二人發生關係；翌日曉晨鼓起勇氣向晟杰交代真實身份…。

曉晨見到手繩憶起亡父，即時落淚。

昨晚Bosco在夜店英雄救美後，與半醉的娜姐當眾咀嘴，甜到爆裂。Bosco受訪時被問及與娜姐錫錫前準備時，他笑言：「當然有做足準備，食咗薄荷糖同飲咗雙飛人，都要消毒吓。」至於同床戲，Bosco則謂一take過搞掂：「基本上冇NG，大家太熟，上一秒傾緊偈，下一秒導演嗌action已經錫。之前亦一齊拍過好多呢啲場面，電視尺度又唔會好過份。」根據官方早前發放的花絮片，Bosco與娜姐正式拍床戲前不但未見尷尬，更各自搓手保暖；而導演嗌cut機後，二人則笑到見牙唔見眼。昨晚Bosco更激罕曬「喊功」，當晟杰驚悉梁㬢已死時感到難以置信、並於獨處時落下男兒淚。

Bosco坦言拍攝該幕喊戲時勁投入：「拍之前幾個鐘都處於好安靜嘅狀態，連相識多年嘅導演都唔敢搵我傾偈。」提到晟杰愛得盲目，Bosco亦坦言：「晟杰知道曉晨有咁多破綻，一早已經產生懷疑，但依然默默忍受又幫佢做嘢，絕對係被愛情矇騙嘅神探！」

Bosco喊到面容扭曲，他坦言事前有花時間培養情緒。

另一邊廂，警方查到神秘環保組織Green World與洗黑錢有關，曉晨為了幫忙暗中調查、以梁曦身份約Tina（文頌嫻飾）到組織的神秘大本營唐樓見面，豈料遭對方以電棒電暈之餘、今（28日）晚一集更會遭Tina以刀脅持。到底一直忠奸成謎的Tina，是另有苦衷或是真的是奸角？