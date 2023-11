Jessica鄭秀妍完成澳門站個唱　勁歌熱舞見熱情粉絲緊張全消

韓國人氣女歌手Jessica鄭秀妍週六晚(25日)在澳門為世界巡迴演唱會首站揭開序幕。已久違4年訪澳的她,吸引大批Golden Stars(Jessica粉絲暱稱)到場支持,眾人帶同應援手燈及手幅進場,場面非常熱鬧。

Jessica完成了在澳門首站演出。

身穿亮眼表演服的Jessica一出場即唱出《Set Me Free》、《Summer Storm》和《Love me the same》三首歌,快速炒起現場氣氛。表演《Love me the same》時,她更驚喜帶來椅子舞,火辣程度相當高。其後她就用英文與現場觀眾打招呼並邀請大家來到《Diamond Dreams》,事隔5年再舉辦演唱會的她更講到:「準備是次演唱會的期間我感到期待又緊張,但大家非常熱情地歡迎我,所有的緊張都消除了,多謝大家。」曾出演的《乘風破浪的姐姐》第三季的她又用普通話講出「緊張」,相當有親切感。

隨後她就唱出《Because It's Spring》、《Love U》及《Better Late Than Never》三首抒情歌,大曬甜美實力唱功,讓粉絲聽出耳油。而Jessica亦有邀請現場觀眾一同大合唱,她亦忍不住用中文大讚大家:「好聽,好聽」。其後換上銀色表演服首次公開了新專輯中主打歌《Beep Beep》,活潑的曲風就連粉絲亦玩得不亦樂乎!非常識做的她,之後更走出小舞台與粉絲互動,聽到現場的反應更熱烈,她驚訝講到:「嘩!是完全不同的感覺,在這裏和在本舞台聽大家的聲音完全不一樣,我更喜歡這裏!」哄得現場粉絲非常相當之開心。

Jessica表演好精彩。

Jessica在澳門演唱會中除了帶來了《Wonderland》、《Golden Sky》等人氣歌曲,以及首次公開獻唱歌韓劇《戀愛救兵》OST《The One Like You》外,她亦翻唱了Rihanna的代表作《Diamonds》和Ariana Grande的《God is a woman》。穿上黑色長袍出場的她化身暗黑女王,坐在紅色梳化上獻唱盡展充滿氣場的一面。來到尾聲部分,她更坦言很久沒有準備專輯及巡演,所以無法估計自己的狀態等,但幸好Golden Stars多年來的不變,讓她今晚壓力全消,同時渡過了愉快一晚。對於不能時常與港澳粉絲見面,她亦感到可惜,因此表示大家的支持對她來說別具意義。

Jessica大曬甜美實力唱功,讓粉絲聽出耳油。

而在安可環節中,Jessica再連績帶來了《Get it? Got it? Good》、《Starry Night》和《Fly》三首歌,並與全場Golden Stars合照留念。最後她再次多謝大家的支持:「多謝你們一直給予我無條件的愛,我不知道我是否真的值得擁有,很感謝你們。希望之後我們能更常見面,我愛你們,多謝你們今天的來臨,多謝大家。」在溫馨的氣氛下完美為澳門站演出畫上句點。及後Jessica將在新加坡、馬來西亞和泰國等地繼續《Diamond Dreams Concert Tour》巡演,親自與世界各地的Golden Stars見面。