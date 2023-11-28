新聞女王劇情｜馬國明想何依婷迫害佘詩曼 但原來佘有何黑材料
《新聞女王》第7集王敏奕為了幫佘詩曼得到火場照片，而進入火場最後在入面失聯，之後救她離開的消防員郤不幸殉職。
惡意中偒殉職消防員
在第8集發生火警單位的業主，珠寶大王怕該單位的違建被揭發，決定弄一個大新聞出來轉移大家視線，說單位有財物失蹤，矛頭直指殉職的消防員是「消防老鼠」。本來的救火英雄，一時間被打成罪人，全城譁然！
新聞台被消防處針對
消防當局針對輿論，而留難SNK News，指SNK的新聞大廈消防設備不合法，經常去進行檢查，令SNK的新聞員工工作受到影響，收視創新低。鄧智堅只好去找龔慈恩幫忙，她便找消防處長求情，對方堅持要還殉職消防員一個清白。
何依婷爆不能得罪佘詩曼
鄧智堅準備幫助殉職消防員洗去污名，必要時讓王敏奕當替死鬼，但馬國明就提出由佘詩曼揹黑鍋，來斷絕她回電視台的機會。於是馬國明便找何依婷在剪輯消防員影片時，讓大家看到起因是佘詩曼，但何依婷擔心得罪佘詩曼，說：「佢知我更多嘢，我根本鬥唔過佢！」她似乎是有不可告人的事，被佘詩曼用來脅持着。
佘詩曼上位成主播之謎
電視台同事為收視率高而好慶功，期間有人提起佘詩曼當年上位是因為，和當時的男朋友譚俊彥一起獨家採訪到「賊王」持械行劫的過程。對於佘詩曼這次採訪一直有很多傳說，有同事說他們是有線報，等了很久終於等到。亦有人說佘詩曼做事很有手段，從警員朋友那裡得知劫匪要行劫的消息後，竟主動接觸劫匪說想要拍攝行劫過程，大家都對她的一膽很震驚。
佘詩曼曾想跟譚俊彥辭職
佘詩曼想起某年聖誕夜和譚俊彥一起過，便去了修車房找他，說這麽多年就只有他了解自己，和會講真話。原來當年佘詩曼越過上司車婉婉向鄧智堅提出，想採訪賊王但被阻止，譚俊彥提議她一起辭職，跟他去外國工作。
李施嬅信不過何依婷
李施嬅知道何依婷會負責剪輯為消防員澄清的影片後非常擔心，約了男朋友高鈞賢晚飯，但全程心不在焉，高鈞賢理解叫她先去工作，李施嬅聽到之後高興地趕回電視台。李施嬅和王敏奕跟何依婷提出，和她一同剪輯這節目，說只是想說出真相，何依婷說她們做好後，能否播出仍是由馬國明決定。
何依婷向佘詩曼發誓
佘詩曼約何依婷出來食飯，問她有沒有出賣過自己，說知道馬國明叫她所做的事。何依婷吃驚佘詩曼是怎麼知道的，就發誓說自己從來沒有出賣她。佘詩曼原來還把何依婷的妹妹也約出來，何依婷一見到她就很慌張，她竟然將何依婷教訓一番，告訴她不可以得罪佘詩曼，因為她今天擁有的一切都是因為佘詩曼。看來佘詩曼確是掌握了，讓何依婷不敢背叛自己的一些東西。