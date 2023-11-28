新聞女王劇情｜馬國明想何依婷迫害佘詩曼 但原來佘有何黑材料

《新聞女王》第7集王敏奕為了幫佘詩曼得到火場照片，而進入火場最後在入面失聯，之後救她離開的消防員郤不幸殉職。

惡意中偒殉職消防員

在第8集發生火警單位的業主，珠寶大王怕該單位的違建被揭發，決定弄一個大新聞出來轉移大家視線，說單位有財物失蹤，矛頭直指殉職的消防員是「消防老鼠」。本來的救火英雄，一時間被打成罪人，全城譁然！

珠寶大王誣捏防員偷了火場的財物。（熒幕截圖）

楊明飾演的消防員救了王敏奕出火場後殉職。（熒幕截圖）

新聞台被消防處針對

消防當局針對輿論，而留難SNK News，指SNK的新聞大廈消防設備不合法，經常去進行檢查，令SNK的新聞員工工作受到影響，收視創新低。鄧智堅只好去找龔慈恩幫忙，她便找消防處長求情，對方堅持要還殉職消防員一個清白。

消防當局針對SNK News，讓他們不能正常運作。（熒幕截圖）

龔慈恩向消防處長求情，但不歡而散。（熒幕截圖）

何依婷爆不能得罪佘詩曼

鄧智堅準備幫助殉職消防員洗去污名，必要時讓王敏奕當替死鬼，但馬國明就提出由佘詩曼揹黑鍋，來斷絕她回電視台的機會。於是馬國明便找何依婷在剪輯消防員影片時，讓大家看到起因是佘詩曼，但何依婷擔心得罪佘詩曼，說：「佢知我更多嘢，我根本鬥唔過佢！」她似乎是有不可告人的事，被佘詩曼用來脅持着。

馬國明向鄧志堅建議由佘詩曼做替死鬼。（熒幕截圖）

何依婷說自己得罪不起佘詩曼。（熒幕截圖）

佘詩曼上位成主播之謎

電視台同事為收視率高而好慶功，期間有人提起佘詩曼當年上位是因為，和當時的男朋友譚俊彥一起獨家採訪到「賊王」持械行劫的過程。對於佘詩曼這次採訪一直有很多傳說，有同事說他們是有線報，等了很久終於等到。亦有人說佘詩曼做事很有手段，從警員朋友那裡得知劫匪要行劫的消息後，竟主動接觸劫匪說想要拍攝行劫過程，大家都對她的一膽很震驚。

很多同事都想知道佘詩曼如何上位成為主播。（熒幕截圖）

佘詩曼和當年的男朋友譚俊彥拍攝到賊王持械行劫的獨家片段。（熒幕截圖）

有傳佘詩曼當年飲了一枝白蘭，希望取得他們信任。（熒幕截圖）

佘詩曼被帶到賊王（熒幕截圖）

佘詩曼憑口才和膽色，讓賊王放她一命。（熒幕截圖）

佘詩曼曾想跟譚俊彥辭職

佘詩曼想起某年聖誕夜和譚俊彥一起過，便去了修車房找他，說這麽多年就只有他了解自己，和會講真話。原來當年佘詩曼越過上司車婉婉向鄧智堅提出，想採訪賊王但被阻止，譚俊彥提議她一起辭職，跟他去外國工作。

佘詩曼回想起當年和譚俊彥的甜蜜日子。（熒幕截圖）

佘詩曼當年的上司車婉婉不讓她採訪賊王。（熒幕截圖）

譚俊彥提議佘詩曼和他一起辭職。（熒幕截圖）

李施嬅信不過何依婷

李施嬅知道何依婷會負責剪輯為消防員澄清的影片後非常擔心，約了男朋友高鈞賢晚飯，但全程心不在焉，高鈞賢理解叫她先去工作，李施嬅聽到之後高興地趕回電視台。李施嬅和王敏奕跟何依婷提出，和她一同剪輯這節目，說只是想說出真相，何依婷說她們做好後，能否播出仍是由馬國明決定。

李施嬅約了高鈞賢但郤只掛住工作。（熒幕截圖）

李施嬅找何依婷，提出讓她和王敏奕一起剪輯為消防員澄清的影片。（熒幕截圖）

何依婷向佘詩曼發誓

佘詩曼約何依婷出來食飯，問她有沒有出賣過自己，說知道馬國明叫她所做的事。何依婷吃驚佘詩曼是怎麼知道的，就發誓說自己從來沒有出賣她。佘詩曼原來還把何依婷的妹妹也約出來，何依婷一見到她就很慌張，她竟然將何依婷教訓一番，告訴她不可以得罪佘詩曼，因為她今天擁有的一切都是因為佘詩曼。看來佘詩曼確是掌握了，讓何依婷不敢背叛自己的一些東西。

何依婷向佘詩曼發誓，說從來沒有出賣過她。（熒幕截圖）

何依婷的妹妹把家姐教訓一番。（熒幕截圖）