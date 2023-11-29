新聞女王｜佘詩曼獲粉絲送皇冠　被問后冠仿效某港姐義賣9字回應

佘詩曼（阿佘）最近憑熱播的TVB台慶劇《新聞女王》當中飾演的Man姐一角爆紅，阿佘昨日（28日）現身紅磡出席新劇宣傳活動。這次是阿佘事隔多年再次出席TVB劇集宣傳活動，她接受《香港01》訪問表示：「都有一段時間，所以今日見到大家咁熱情嚟捧場。」她說最近出街一直俾人叫Man姐，並表示：「最開心嘅嘢，我諗都係咁樣，因為大家好投入好鍾意你嘅角色，好投入好入戲，先會做到呢個效果，多謝大家捧場！」

佘詩曼（阿佘）今日（28日）出席TVB台慶劇《新聞女王》宣傳活動。（張祖銘攝）

佘詩曼說最近出街一直俾人叫Man姐！（張祖銘攝）

佘詩曼講起皇冠憶起入行26年點滴

提到最近獲內地粉絲接機送皇冠，會否想起剛入行參加香港小姐的時候，她坦言：「有啊！我呢排就喺度執緊屋，亦都有執到個后冠出嚟，加上有粉絲送咗啲皇后冠俾我，我就擺咗喺隔離，其實自己都有少少感觸，喺呢26年裏面時間過得咁快，同埋發生咗好多事，最幸運我可以遇到我鍾意嘅角色同埋劇本。」提到后冠有沒有封塵的情況，她說：「我有個盒㗎！所以唔會封塵，一打開都會嘩咁樣囉！」講到曾經有香港小姐義賣后冠，會否考慮作慈善用途，她直言：「我都想keep住佢保存住！」被問到有否考慮過轉行，她表示：「冇啊！我冇諗過轉行，因為我太鍾意我嘅工作。」

佘詩曼坦言想keep住后冠。（佘詩曼微博影片）