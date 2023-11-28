羅啟豪處男騷VIP索價媲美韓國頂流　細節大公開原來可做呢幾樣嘢

無綫節目《中年好聲音》深受觀眾歡迎，成為無綫王牌節目之餘，同時捧紅多位歌手，當中就包括第一屆季軍得主、現年39歲的羅啟豪（Ramon），他更憑著斯文得來帶點怕醜的外表，成功俘虜大批「豪殼」（羅啟豪粉絲暱稱），並成立歌迷會「豪吧」，人氣一點都不比同屆冠軍周吉佩和龍婷弱。

羅啟豪在《中年好聲音》奪得季軍，之後簽約無綫做藝人。（資料圖片／陳順禎攝）

背後有個猛料媽媽支持追猛。（資料圖片）

聖誕將至，羅啟豪宣佈將於12月23日在旺角麥花臣場館，舉行其人生第一個公開售票的音樂會《與羅啟豪之冬日約會 Winter Rendezvous with Ramon》。他在社交平台寫道：「喺正正365日前嘅今日(25/11)，中年好聲音進入第一次嘅團戰，成為我比賽裡面一個重要嘅轉捩點。而正正4個禮拜後嘅今日，即係12月23日，竟然就係我人生第一個公開售票嘅個人音樂會！對於呢一年以嚟每一個畀我去唱我鍾意嘅歌畀人聽嘅機會我都感激、非常珍惜，莫講話今次買飛嘅每一位都係嚟分享我預備畀佢哋嘅演出。我一定會為嚟支持我嘅豪殼同每一位觀眾盡我所能，帶一個難忘嘅冬日晚上畀大家。」

羅啟豪宣佈將於12月23日在旺角麥花臣場館，舉行其人生第一個公開售票的音樂會。（IG圖片）

粉絲紛紛留言表示支持。（IG截圖）

雖然一班豪殼紛紛留言表示一定會支持，又話好開心可以同偶像一齊過聖誕。不過演唱會票價卻令好多網民「黑人問號」，今次分3個票價，最平580元，中價880元，而VIP則索價2800元。不少網民都表示：「好貴吓喎！」、「哪來的自信？」、「我睇Blackpink唔好過！」等等。不過據知，2800元的VIP票已經售罄，且名額得40 名，每張訂單限買 2 張。而VIP的福利則如下：

$2800 VIP 禮遇包括（名額 40 名，每張訂單限買 2 張）：

.會場最前排位置（座位 AA 5—24 及 BB 5—24，以訂購先後次序安排

.由 Ramon 親自設計連簽名 VIP 通行證

.與 Ramon 於後台之單獨合照

.一套 4 件「與羅啟豪之冬日約會」 周邊產品聖誕禮盒（價值 $750）

.獨有 Ramon 親筆簽名之「與羅啟豪之冬日約會」聖誕咭

.23 日下午參觀綵排及可以 VIP 通道入場

.晚上進場欣賞音樂會時可以 VIP 通道入場

擁有強大粉絲做後盾。（IG圖片）

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