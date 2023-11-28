新聞女王｜何依婷演奸角獲觀眾讚演技　自爆心情勁沉重：唔想出去

何依婷（Regina）今日（28日）現身紅磡出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。Regina最近憑新劇曉薇奸角爆紅，她接受《香港01》訪問表示：「咁真係幾奸嘅，自己師傅對自己咁好，又比個對頭可能有少少攻勢又可能追咗去。」她繼續指其實並不是難以抽離角色，並表示：「其實嗰幾個月好容易會覺得唔開心，同埋有陣時朋友叫我出去，我唔使開工都唔想出去，心情比較沉重。」至於會否情緒受到影響，她坦言：「其實係，因為做一個唔開心嘅角色，拍攝嗰陣情緒都係會比較大！」

何依婷（Regina）今日（28日）現身紅磡出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。（張祖銘攝）

何依婷承認同馬國明拍親熱戲前食蝦片

提到最近有網民指希望看到Regina會在劇中與馬國明飾演的「梁景仁」分手，她笑說：「其實都開心嘅《新聞女王》佢哋都好鍾意同埋好代入嘅角色，令到團體都係好開心嘅事情！」講到馬國明之前接受訪問投訴Regina拍親熱戲時慘遭對方蝦片味侵襲，她表示：「因為其實我好為食，之前佢哋玩直播喺度投票，邊一個係全組最為食，我都係數一數二，唔使埋位我就會周圍搵零食，咁啱係拍嗰場戲嘅時候我就食咗啲蝦片！」講到接下來會否跟馬國明還有激烈的對手戲，她笑說：「大家想睇就睇落去。」

Regina最近憑新劇曉薇奸角爆紅。（張祖銘攝）

Regina感謝觀眾對劇集的支持。（張祖銘攝）

何依婷婚後唔抗拒拍親熱戲

講到老公會否因馬國明拍親密戲而「詐型」，她表示：因為我哋最近都好忙，冇時間去見面，所以我都唔知佢有冇睇，佢都冇同我講。」被問到結婚後對親熱戲會否有所顧忌，她說：「都OK嘅！我覺得都係睇劇本角色需要，佢係相當支持我拍戲嘅。」被問到會有信心憑着曉薇一角入圍爭獎，她直言：「其實我唔係好諗呢啲獎項，我覺得自己嘅角色有突破比觀眾，呢樣嘢對我來講已經好重要。」她隨後補充希望佘詩曼能夠奪得視后殊榮！