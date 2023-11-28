新聞女王｜王敏奕認有近視出動私伙眼鏡　望佘詩曼李施嬅奪雙視后

現年31歲的王敏奕（Venus）今日（28日）現身紅磡出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。Venus在新劇之中飾演劉艷一角，有觀眾指第一眼未知演出的藝人身份，她接受《香港01》訪問表示：「我覺得幾得意嘅，我有幾個角色，甚至有啲朋友睇過我以前嘅電影話原來唔知嗰套戲係你，有時做演員就係咁樣，唔好帶住個角色你就係王敏奕呢個人入去。」提到剛剛在宣傳活動上承認自己有近視，她表示：「係呀拍戲係真眼鏡因為我自己配咗副眼鏡，造型之後我覺得自己真係啱嘅話，自己再配一副真嘅眼鏡就帶得舒服，所以嗰段時間係好舒服可以帶住個眼鏡做戲！」

現年31歲的王敏奕（Venus）今日（28日）現身紅磡出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。（張祖銘攝）

王敏奕承有近視出動私伙眼鏡拍《新聞女王》。（資料照片）

王敏奕最難忘火災一幕

被問到那一幕是最難忘，她直言：「絕對是火災那一幕，火災係我全套戲第一日拍嘅戲，咁total係拍咗兩日半，而火災呢一場戲係好能夠表達劉艷呢一個人同埋亦都係好突顯到佢成個人，呢一場戲對我來講好重要！」講到是否感覺很危險，她表示：「梗係危險啦！當然劇組最能夠做嘅就係請好多專業嘅武術指導幫手去諗好晒位置幾時爆炸。」提到會否因此擦傷，她說：「冇擦傷，不過啲火雖然叫低溫火，但係都真係好熱好熱，所以都會有啲火所以都會驚！」有觀眾好奇劇中的角色路線會否由好人變奸角，她說：「點解個個都問我呢個問題！我覺得角色如果有一個咁大嘅變化，係好玩嘅，Keep住劉艷嘅初心其實呢個世界都有呢種人，所以我都好欣賞，但佢會唔會變奸角就大家真係會睇落去！」

王敏奕不願透露角色會否由好變奸！（張祖銘攝）

王敏奕望佘詩曼李施嬅奪得雙視后

提到有網民指希望佘詩曼與李施嬅能夠奪得雙視后，她笑言：「正呀！咁就真係正呀！佢哋兩個都係非常之犀利啦！然後又好好睇啦！套劇都真係好勁。」至於會否偏幫劇中的上司李施嬅，她表示：「我覺得大家都好好勢均力敵，喺我心目中兩個都係冇得頂，最好兩個一齊攞。」講到有否與老公一齊追看新劇，她表示：「佢都未睇架！」至於問到有否信心能夠憑劉艷一角入圍角逐頒獎典禮獎項，她說：「我覺得每一個角色都值得攞獎同入圍，大家都做得非常好，呢套戲嘅角色我覺得每一個都值得有提名同埋攞獎！」