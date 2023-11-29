冲遊泰國｜「翻版劉心悠」樂翊榆狂晒泳裝　胡慧冲忍不住做呢樣嘢

泰國旅遊達人胡慧冲主持的J2王牌旅遊節目《冲遊泰國》，本周來到完結篇，今晚（29日）胡慧冲轉戰泰國蘇梅島，該島有兩樣東西多︰多影相打卡靚酒店及多馬騮。今集壓軸登場的有「翻版劉心悠」之稱的樂翊榆，她作為泳裝擔當，在餘下幾集，每集她都會穿上不同款式的火辣三點式登場，大曬34C身材。

胡慧冲今晚轉戰泰國蘇梅島。

有「翻版劉心悠」之稱的樂翊榆性感登場，大晒34C身材。

有「翻版劉心悠」之稱的樂翊榆性感登場，大晒34C身材。

今晚樂翊榆率先以一襲白色比堅尼亮相，同時連環裸歎蘇梅兩款不同的Spa。率先試的是 Cave Rai Ra Beach Spa，特點是以椰子為主題，以椰油、椰子作全身按摩推拿，全程2小時，收費3,500泰銖（約782港元），做完全身散發陣陣椰香。歎一款當然未能滿足樂翊榆，接住她先焗個泰式草藥薰蒸排毒，再以椰子成份物料，作全身磨砂，做足兩小時收費，都只是2,000泰銖左右（約446港元），非常抵玩。

有「翻版劉心悠」之稱的樂翊榆性感登場，大晒34C身材。

有「翻版劉心悠」之稱的樂翊榆性感登場，大晒34C身材。

樂翊榆試以椰子為主題的按摩推拿。

樂翊榆試以椰子為主題的按摩推拿。

明晚（30日），樂翊榆毫不吝嗇展示美好身材，換上另一款性感泳衣登場。先介紹W Koh Samui酒店，賣點是全部房間都是pool villa，超豪一間面積達3,200呎，有私人海灘、桑拿房，更可以在私人泳池歎floating breakfast，酒店還主打正宗日本懷石料理，收費平香港差不多一半。而樂翊榆作為性感擔當，背部全裸試埋酒店的熱石按摩是理所當然。

今晚（29日）會試另一款用椰子物料作全身磨砂。

今晚（29日）會試另一款用椰子物料作全身磨砂。

明晚（30日）樂翊榆同胡慧冲介紹W Koh Samui酒店。

私人泳池可以歎floating breakfast

私人泳池可以歎floating breakfast

後晚樂翊榆終極一試熱石按摩。

到後晚（12月1日）終極一集繼續精彩，樂翊榆展示最後一套三點式泳衣，同時以性感姿態打泰拳，連胡慧冲都忍不住，作終極「下海」娛樂觀眾，絕對不容錯過。

樂翊榆每集都以不同款式三點式登場。

樂翊榆每集都以不同款式三點式登場。

胡慧冲終極「下海」落水。

胡慧冲終極「下海」落水。

樂翊榆曾代表香港參選第四十八屆《 Miss Intercontinental 2019》比賽，獲「香港化學教父」Dr. K. Kwong在專頁上「加持」，因而被網民認識，贏得「翻版劉心悠」的稱號。她自小在英國長大，選美後未有加入娛樂圈，目前擔任BNO英國移民顧問，提供移民、住屋、揀地區、升學等的一條龍服務。

樂翊榆學打泰拳。

樂翊榆學打泰拳。