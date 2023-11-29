鄭裕玲大讚佘詩曼新劇做得好　得知王嘉爾回港：好想訪問佢

鄭裕玲（Do姐）與佘詩曼（阿佘）現身九龍圓方出席品牌活動，吸引百名市民圍觀。下個月即將踏入聖誕節是去旅行的旺季，Do姐接受訪問表示：「聖誕就唔會去旅行，我覺得會好多人，好驚凍得滯，遲啲先啦呢排工作都多！」她繼續指很多地方都想去，並表示：「我都好矛盾，近近地就去日本北海道，又或者去熱帶嘅地方，新加坡及馬來西亞。」

鄭裕玲（Do姐）與佘詩曼（阿佘）現身九龍圓方出席品牌活動，吸引百名觀眾圍觀。（葉志明攝）

鄭裕玲聖誕驚多人唔會去旅行。（葉志明攝）

鄭裕玲煲劇搽面膜保養

被問到如何保養，她笑說：「我就鍾意煲劇，呢一個係指定動作，我真係好鍾意睇劇，由細到大就鍾意睇，坐喺度你就唔郁得啦！我就搽晒啲保養品同埋面膜，用嚟碌吓碌下，好似幾有效。」至於有否看熱播的TVB劇集《新聞女王》，她表示：「啱啱都有同阿佘（佘詩曼）講做到呢個咁樣嘅角色，同以前嘅角色好唔同，我好恭喜佢！」講到會否考慮邀請阿佘上電台做訪問，她表示：「佢上一次未開始拍呢出電視劇嘅時候，就係電台同佢做訪問，佢嗰陣都話要返返去拍劇唔知點，今次見到佢就拍完啦而家仲播緊好開心。」

鄭裕玲恭喜佘詩曼熱播的TVB劇集《新聞女王》同以前嘅角色好唔同。（葉志明攝）

鄭裕玲望再次訪問王嘉爾

講到樂壇頒獎典禮即將舉行，問到有否投票，她表示：「我又冇做過呢件事，掛住煲劇，係咪應該要投吓，等我留意吓先！」至於會否投票給姜濤，她回應：「我唔係你哋講邊個就邊個，我要睇去2023年做過啲乜嘢由頭到尾研究吓先，下次先答你！」提到她最愛的男星王嘉爾回港出活動，她表示：「係呀我都好想訪問佢，但係相信佢都好忙，因為有好多影視紅星如果係有活動，佢淨係會做嗰個活動，就好難應承我哋做訪問，希望佢有時間啦！我哋無任歡迎好想訪問佢。」

鄭裕玲講明唔會偏心投票。（葉志明攝）