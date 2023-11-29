佘詩曼興奮單曲入圍新城候選歌　被問樂壇戰績：我攞過勁爆兒歌獎

佘詩曼（阿佘）最近憑新劇《新聞女王》Man姐一角爆紅，她今日（29日）與鄭裕玲（Do姐）現身九龍圓方出席品牌活動，吸引百名觀眾圍觀。提到熱播的新劇劇情，網民指與何廣沛床戲一幕，笑她晚上11點前趕走對方時間太早，她接受訪問表示：「其實Man姐好有原則，同埋都以事業為重，佢每一日都要咁早起身，9:00都要返到辦公室，如果因為其他人影響工作嘅話，絕對唔容許咁樣，好有原則。」

佘詩曼與鄭裕玲（Do姐）現身九龍圓方出席品牌活動，吸引百名觀眾圍觀。（葉志明攝）

佘詩曼最近憑新劇《新聞女王》Man姐一角爆紅。（葉志明攝）

佘詩曼冇諗過會入圍新城候選歌

講到去年底發行的單曲《前排位置》入圍今年新城勁爆頒獎禮候選名單之一，她興奮表示：「我真係冇諗過會入圍，首先獎我唔夠膽奢望，入咗圍已經當贏，多謝大家對首歌嘅支持，寫呢首歌唱呢一首歌係因為支持咗我入行以嚟25年嘅粉絲，佢哋開心我就開心。我練咗好耐，我始終唔係歌星，希望唔好太失禮，所以都好俾心機！」講到過去是否從沒有出席過樂壇頒獎典禮，她說：「我攞過勁爆兒歌獎，《大長今》嗰陣時。」至於會否公開拉票，她表示：「我試吓先！」提到張敬軒最近亦有在凌晨現身旺角派傳單拉票，她笑說：「加油啊加油，佢實攞啦！唱歌咁好聽。」被問到會否投票給自己，她愕然回應：「可以嘅咩。好啊咁多咗一張票！」她繼續指不曉得頒獎典禮當天是不是在香港，並表示：「佢如果邀請我，我應該會去嘅，我知道啊30號年底呀嘛！」

佘詩曼去年底發行的單曲《前排位置》入圍今年新城勁爆頒獎禮候選名單之一。（葉志明攝）

阿佘推出首支個人單曲《前排位置》。（微博@佘詩曼工作室）

佘詩曼當年讀報紙改善「雞仔聲」

被問到第一次奪得視后影片在「小紅書」翻hit，網民對於如何改善「雞仔聲」相當好奇，她表示：「嘩真係好耐之前，冇呀，咁就改進囉！」提到早前接受訪問表示會練習講粗口改善，她笑說：「係呀！楚原話你大聲喺屋企講嘢啊！講乜嘢都得㗎，講粗口啦！咁樣就會識㗎啦！跟住我話好難，我喺屋企大聲講粗口，人哋隔籬屋會笑㗎喎！咁喺屋企讀報紙啦！屋企一定有報紙，所以我揀咗喺屋企讀報紙。」

佘詩曼相當努力。（葉志明攝）