陳法拉罕曬老公家居合照放閃　無懼素顏零濾鏡曝真面目飄師奶味

現年41歲的女神陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov於2019年在法國結婚，法拉於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世，組成了三口之家，一家人生活幸福美滿。法拉與老公雖然已經做了爸爸媽媽，日常生活重心都放在寶貝女兒身上，但並不會因此而忽略了彼此，兩人由拍拖到結婚生B至今依舊十分恩愛。

法拉一家三口生活幸福。(陳法拉IG)

法拉婚姻幸福美滿，可是她卻甚少公開同老公放閃，日前她就激罕於IG post了她與老公在家中慶祝感恩節的合照，乘機大放閃光彈騷恩愛。她留言寫道：「Happy Thanksgiving 🍁 !!!」她與老公在客廳的火爐前嘆紅酒，靜靜享受着二人世界，既甜蜜又溫馨。相中的法拉素顏出鏡，戴上眼鏡的她在原相機零濾鏡下仍相當之靚女，甚至比起化濃妝時更好看，散發出清麗脫俗的氣質，也流露出幸福師奶味。她與老公雖然沒有任何親暱動作，兩人各坐在一邊，流露出滿足的甜笑，一切都盡在不言中。夫妻倆笑容一致，且愈來愈有夫妻相。法拉婚後狀態愈來愈好，可見她真是活在老公滿滿的愛之中，證明嫁的確對了人。

法拉與老公好恩愛。(陳法拉IG)

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