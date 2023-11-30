無窮之路III｜陳貝兒挑戰體能之巔古格王朝　旅程竟然有「豔遇」

陳貝兒（Janis）主持的一連10集《無窮之路III-無垠之疆》，本周四（30日）、五（12月1日）晚兩集，會與攝製隊遊走於海拔2,000至5,000多米之間、探索更多西藏神秘地方，包括拉薩市郊、典型西藏農村、位於喜瑪拉雅山脈的西藏第二大城市日喀則、珠峰大本營、風景如畫的普蘭縣、神秘歷史遺跡古格王朝，以及青藏高原最高寒的阿里地區等。由於某些地方與印度、不丹及尼泊爾等不同地方接壤，攝製隊更一早已申請定邊防證。

為了以最安全情況「愈攀愈高」，攝製隊出發前買定大型氧氣樽傍身。

今次出發要帶埋邊防證。

今次出發要帶埋邊防證。

這次陳貝兒與攝製隊除了到訪教育城、農村校舍及福利院等，見證西藏人如何在各省傾力協助下、生活質素多方面得以提升外，還會了解西藏人如何克服困擾多年的供電問題。而本周最大亮點，是攝製隊前往日喀則途中，在公路中途竟遇上不同毛色的可愛藏獒；身價高達數十萬至過百萬不等的藏獒，體形雖然超級龐大，但陳貝兒當日遇上的數隻不但不兇猛，更溫馴得像個BB，不但「手仔任握、頭仔任摸」，合照時又不停地親親陳貝兒面珠，畫面既溫馨又搞笑。

呢頭啡色藏獒，望落好鍾意Janis。

呢頭啡色藏獒，望落好鍾意Janis。

呢頭啡色藏獒，望落好鍾意Janis。

本周陳貝兒與攝製隊面對的最大挑戰，除了是長時間的舟車勞動，還有「一年比一年高」的海拔；為了以最安全情況迎接「愈攀愈高」的挑戰，攝製隊出發前買定大型氧氣樽放於車尾箱以防萬一 。今次攝製隊面對的最高海拔、是有世界第一峰之稱的珠穆朗瑪峰。珠峰海拔最高超過8,000米，攝製隊雖然未有登頂，但亦走到高達逾海拔5,200米的珠峰大本營，參觀了全世界海拔最高的郵局及寺廟。與大量打卡人潮同行的陳貝兒，雖然全程偶有喘氣，但仍忍不住開心感嘆：「呢個係我人生有史以來最高峰。」

Janis去咗珠峰大本營嘅郵局同寺廟，兩度都係打卡勝地。

Janis去咗珠峰大本營嘅郵局同寺廟，兩度都係打卡勝地。

就係遇上呢班年青人，令Janis覺得自己可以再創高峰。

就係遇上呢班年青人，令Janis覺得自己可以再創高峰。

就係遇上呢班年青人，令Janis覺得自己可以再創高峰。

談到《無窮之路》攝製隊愈攀愈高，陳貝兒感觸謂：「我哋第一年去天空之城係（海拔）4,000（米），第二年可可西里4,500，到今年珠峰5,200，一路一路咁高攀，我都感受到自己體能一年比一年吃力。嚟到呢度咁多年青人話要趁青春勇闖珠峰大本營，佢哋畀到我一種動力。只要青春還在心裏面，嗰團火仲喺度，其實可以再創高峰。」

呢個古城一夜之間突然全面消失，好神秘。

齋睇相，都感受到大隊行得有幾辛苦。

齋睇相，都感受到大隊行得有幾辛苦。

齋睇相，都感受到大隊行得有幾辛苦。

但係登頂後嘅景色咁靚，乜都抵番啦。

但係登頂後嘅景色咁靚，乜都抵番啦。

但係登頂後嘅景色咁靚，乜都抵番啦。

陳貝兒另一挑戰體能之巔旅程，是抵達考古勝地古格王朝進行探索。橫跨宋元明三個朝代的古格王朝，昔日是西藏對外貿易重要商埠；但到了17世紀卻突然神秘地「一夜消失」，成為考古學至今仍未解開的謎團。高度逾海拔4,000米的古格王朝，不但機關重重、而且天外有天兼樓梯極多，在烈日當空的情況下，眾人要由山腳登上山頂絕非易事，一度要停下來彎腰休息、兼手腳並用的陳貝兒登頂期間忍不住感嘆：「終於明白舉步維艱點解。」但當眾人登頂後，眼前壯麗的景色，以及伸手幾可觸及的藍天白雲，亦令大隊覺得值回票價。

呢個湖同埋「金色的天」，無敵！

呢個湖同埋「金色的天」，無敵！

呢個湖同埋「金色的天」，無敵！

本周另一必睇美景，是位於西藏最西端、最杳無人煙的普蘭縣。陳貝兒形容這裡「風景靚到足以睇一眼、記一世」，它坐擁西藏三大聖湖之首的瑪旁雍錯，據指該湖更深得唐三藏及王母娘娘喜愛。攝製隊經過當日，更見識了恍如金粉灑落大地的「金色的天」，畫面絕美。

Janis本周亦有去到唔同嘅校舍、甚至係教育城，了解西藏如何由文盲率高達95%的地方，演變成現今連農村婦女也踴躍學寫字的狀況。

Janis本周亦有去到唔同嘅校舍、甚至係教育城，了解西藏如何由文盲率高達95%的地方，演變成現今連農村婦女也踴躍學寫字的狀況。

西藏嘅供電問題之所以得到解決，除咗有賴其他省份投放嘅資源，當中也包含了無數工人及工程師等的心血及汗水。

Janis以「以物易物」的方式得到一塊五色經幡，並向十方法界眾生送上祝福。

Janis以「以物易物」的方式得到一塊五色經幡，並向十方法界眾生送上祝福。

Janis另外仲去咗當地福利院，探訪老人及孤兒。