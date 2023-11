太妍成首位踏足魔雪奇緣世界韓星　曾為《魔雪奇緣2》獻唱主題曲

韓國人氣女歌手太妍,過去曾為迪士尼動畫《魔雪奇緣2》獻唱韓國版主題曲〈Into the Unknown〉,動畫與歌曲一直在她心中佔據著一個重要的位置,今年正值《魔雪奇緣》電影的十周年,而香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界亦已正式開幕,太妍早前便特地訪港,率先成為首位進入園區體驗的韓國藝人。在魔雪奇緣世界內,太妍更拍攝了短片展示魔雪奇緣世界的魅力,分享踏足阿德爾王國的感受。



太妍當日以一身安娜服飾色系打扮現身樂園進行拍攝,踏足魔雪奇緣世界後,除了在阿德爾港、國王橋及友誼噴泉拍照留念外,她亦試玩了全新遊樂設施魔雪奇幻之旅及雪嶺滑雪橇。太妍又在滴答精品店選購特色紀念品和木製玩具,而且更對Olaf小白的精品愛不釋手,興之所致更戴起頭飾讓工作人拍照呢!之後太妍更有幸與安娜、愛莎及基斯托夫遇上,在見面時太妍亦難掩興奮之情。

這次終於有機會踏足阿德爾王國,這個一直只存在於電影及太妍心裡的國度,太妍坦言喜出望外,她說:「阿德爾的樣貌多麼真實,當中的建築、設計和裝飾方法是如何做到這樣美妙及超酷的?我一直都抱著高期望來到這裡,結果真的沒有想錯!從開始踏足阿德爾王國,周圍播放著的歌曲以及充滿北歐風格的建築物顏色結構和圖案等等開始,一切都十分完美,不過最令我驚訝的是,這裡將北歐的色彩氣氛及背景整套感覺完美表達出來。對我來說真的很真實,有讓你感覺到自己真的在阿德爾小鎮裡的感覺。」 能夠成為首個率先體驗魔雪奇緣世界的韓國藝人,太妍表示非常激動,更笑言:「我現在就想跟身邊的朋友炫耀和分享一下,但我還是要在公開前先忍一忍。 」太妍更表示,這次在香港迪士尼樂園的魔雪奇緣之旅,是她一生中不會忘記的美好回憶,她更推薦粉絲一同前來體驗這個前所未有的旅遊勝地呢!

11月27日回歸推出新專輯的太妍,過去曾為《魔雪奇緣2》獻唱主題曲《Into the Unknown》,踏足阿德爾王國,也勾起了她過去灌錄歌曲時的難忘經歷,她分享道:「《Into the Unknown》是一首能夠表現愛莎內心世界的歌曲,注滿了感情,但當中也有必須唱得很高昂大聲的部分,我在構思如何表達這情感時,花了很多心思,就像高潮位或對白段落,有一些部分是背誦的感覺,但也有些部分像是要配合演技一樣的表達方式。記憶中我那時構思了很久。之後在戲院裡,看著愛莎把一切都變成冰的那一幕,同時是我唱的《Into the Unknown》播出的時刻,伴隨著音樂觀看這個片段,我的心情也隨著氣氛更沉浸,我認為這一幕表達得十分之好呢!」