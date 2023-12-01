42歲人氣港星內地拍劇現身10秒排場勁　一個位置會發光女粉絲愛死

現年42歲的黃宗澤（Bosco）近期憑電影《紮職2》和電視劇《叠影狙擊》，在內地人氣飆升。現時忙於在深圳為無綫新劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》拍攝的他，每到開工之處都吸引大批市民和粉絲圍觀，可見受歡迎程度爆燈。



黃宗澤現忙於深圳為無綫新劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》開工。（陳順禎攝）

連日來有不少粉絲在拍攝餐廳門外守候。（小紅書截圖）

從粉絲分享到社交平台的片段可見，黃宗澤近日在深圳一間餐廳裡進行拍攝，大批粉絲聞風而至到現場追星，在餐廳門外由天光等到天黑，當黃宗澤收工離開時，守候多時的粉絲即進入瘋狂狀態，現場的「Bosco」叫聲此起彼落，場面墟冚。而換回便服、戴了帽子和口罩的黃宗澤，則在多名工作人員開路下，登上座駕。

黃宗澤離開時，多名工作人員又遮海又黑布。（小紅書截圖）

排場非常勁。（小紅書截圖）

要見到黃宗澤真身真的不容易。（小紅書截圖）

雖然由餐廳到上車整個過程只約得10秒，但劇組都嚴陣以待，除了有多名工作人員全方位為黃宗澤護駕外，還出動到遮海和黑布，排場十分勁。不過在場粉絲可以見到偶像一面已感到很滿足。有的粉絲更迫不及待在社交平台分享片段和見到男神的感覺，興奮說：「太帥了，我這興奮的心情啊！愛死了，皮膚白的發亮，愛了愛了。」

另一位女粉絲同樣被黃宗澤的皮膚所吸引，留言說：「看到黃宗澤了！皮膚白的不行！一點也看不出來四十多歲！就在我面前上車嗷嗷嗷！」還有網民讚黃宗澤是不怕他塌房的明星：「第一次離明星那麼近，誒～是黃宗澤，是我喜歡了很久，而且不怕他塌房的明星。」

分分鐘眨個眼就見不到。（小紅書截圖）

黃宗澤非常受當地市民歡迎。（小紅書截圖）