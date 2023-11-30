《慧妍雅集》信託委員會主席曹敏莉　親揭港姐林鈺洧不獲加入真相

《慧妍雅集》信託委員會主席曹敏莉（Mandy）今日（30/11）現身尖沙咀出席頒獎禮。對於早前有報道指上屆港姐冠軍林鈺洧在選美期間，負面新聞不斷，加上曾在ViuTV節目《對號入座》及《鬼同妳上位》時大膽自稱有5位性伴侶，還大膽談「床史」，被封為新一代「性女」。有傳林鈺洧「性女」形象太過深入民心，因此無法加入慧妍雅集。

曹敏莉透露《慧妍雅集》未收過港姐林鈺洧申請。（吳子生攝）

Mandy就事件接受《香港01》訪問時表示：「通常如果想加入我哋《慧妍雅集》，就要睇吓有冇委員提名，而我哋都好似冇收到林鈺洧嘅入紙申請。（如果林鈺洧冇申請，但又攞咗冠軍，你哋會唔會願意畀佢加入？）我哋通常都要收到申請，就會過堂，大家就會開個會，然之後睇吓有冇人反對，但到現時我哋都冇收到佢嘅申請。（會唔會佢形象負面，所以比較難加入？）我諗每個人都有過去，加上佢冇申請，咁我好難答你呢個問題。我當年加入，都要經過審批。（過堂時，會有幾多人一齊審批？）次次唔同，如果我得閒嘅話，我就係其中一個。（佢喺你心目中，佢形象係咪真係咁差？）其實我未親身去接觸過嘅，但我就覺得佢好高同好靚女。（如果佢入紙申請，佢覺得佢入嘅機會大唔大？）假設性問題喎，哈哈！」