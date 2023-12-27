2023年IG泳衣「呃Like」最成功頭10位　陳瀅都輸畀呢位網路女神

香港女星們的Instagram中大多數最多like數的都是泳衣照，其中有不少女星的帖文表現也頗為亮眼，例如林夏薇最高的有3.7萬likes，ViuTV的沈殷怡也有2.1萬，而泳衣相多過日常照守的DJ樂宜，最多like數的一則泳衣帖文就有1.7萬likes。



排名以2023年泳衣帖文為比較，依次序為...

11. Renci（楊偲泳） – 7月1日，1.7萬

Renci楊偲泳入行已經頗多有日子，代表作亦都有不少，但對於網民來說，最能夠代表她的可能是「身材」和「張振朗女友」兩個名詞。好可惜，統計之下，10強依然不入。

其實佢身材好好。（IG圖片）

11. 樂宜（DJ Lokyii） – 2月15日，1.7萬

Like數與Renci楊偲泳相當有「DJ小野貓」之稱的樂宜（Lokyii），幾乎一年365日都有泳衣照睇。不過一向皮膚白淨的她，去完旅行後突然曬黑，帖文亦比平時多了近一倍，難道大家較喜歡小麥色肌膚的樂宜？

不少網民都話樂宜有「野性美」。（IG圖片）

10. 陳煒 – 9月29日，1.8萬

雖然陳煒今年已踏入5字頭，但身材一樣fit爆，絲毫不輸以上提及的兩位後生女。一向衣着不守的她，趁着中秋節「派福利」，吸引網民畀Like亦相當合理。

陳煒好少post泳衣相，物以罕為貴，當然多人like。（IG圖片）

9. 劉嘉玲 – 2月10日，1.9萬

相信，每位香港女性都是羨慕劉嘉玲的，因為她擁有一位全香港數一數二最有魅力的老公。不止如此，本身是一名事業形女性的劉嘉玲，在戲劇方面也是數一數二的，除以上兩點，58歲的她依舊keep到「樣靚身材正」，更是令人羨慕不已。

靚人靚景，梗係多likes啦。（IG圖片）

8. 沈殷怡（Shirley） – 6月14日，2.1萬

沈殷怡加入娛樂圈短短5年，就已經成為ViuTV的重點藝人。有留意的觀眾都知道，每年她總會主演一兩套劇集，主持幾套綜藝節目。今年29歲的她擁有所有男性都喜歡的樣貌與身材，基本上是無敵的。

7. 高海寧 – 8月14日，2.2萬

高海寧近年憑《三十而已》及《新聞女王》成功打開中國內地市場，對於網民來說，她的身材依舊是十分有魅力的。就算她只是穿着滑水衣去水上樂園遊玩也獲2.2萬讚好。想像一下如果她身穿比堅尼影相，肯定不得了！

就算高海寧將泳衣着喺入面，likes數一樣多。（IG圖片）

6. 楊茜堯（前名：楊怡）– 7月3日，2.6萬

楊茜堯（前名:楊怡）本身的Instagram帳戶擁有大批支持者，所以上榜亦不足為奇。與不少已婚藝人相似，去沙灘、水上樂園總會以家庭式出現。開玩笑地說，這2.6萬個Like，好可能有一半都歸功於她的老公羅子溢（前名：羅仲謙）。

多Likes會唔會有一半功勞係老公羅子溢（前名：羅仲謙）？（IG圖片）

5. 麥明詩 - 9月26日，3.1萬

麥明詩可說是由當選一刻紅到現在，雖然她早年已經離巢但她也仍不時有代言、廣告活動。平時少有post泳衣相的她，靠這個篇帖文獲得了3.1萬讚好，果然是物而罕為貴。

麥明詩離開TVB後依然十分受網民歡迎。（IG圖片）

麥明詩離開TVB後依然十分受網民歡迎。（IG圖片）

4. 林夏薇 – 6月30日，3.7萬

36歲的林夏薇也是「火辣人妻」的代表人物之一。這篇生日去船P的帖文總獲得3.7萬讚好。生日加上泳衣，吸引到粉絲之外也有很多藝人留言祝賀，符合「流量密碼」就自然多like。

林夏薇生日搞船P。（IG圖片）

3. 陳瀅 – 7月8日，4萬

陳瀅可說是演視界的女神之一。一向多粉絲的她其實衣着偏向密實，她今年也幾乎沒有分享泳衣，所以這個與好姊妹何雁詩一同去水上樂園的帖文被網民like爆，其實也是意料之內的事。

陳瀅水着相受歡迎係意料中事。（IG圖片）

2. Renee（李蔓瑩） – 6月21日，5.1萬

Renee李蔓瑩接受《香港01》訪問時說：「呢件泳衣我係特登為咗三尾島買，我又唔想去啲喧靚嘅地方但係又着啲重覆嘅泳衣。揀呢件就係覺得，自己最近瘦咗啲，可以着少布啲啲，唔驚會有好多肥肉掛？咁就揀咗呢件。」

Renee（李蔓瑩）海邊玩水短片得到超過5.1萬個likes。（IG圖片）

她續說：「我覺得嗰件都幾盡㗎啦。」記者笑言可以幫她買比堅尼泳衣，她回答：「我要一件頭呀！我要做一件頭（泳衣）代言人。因為我個人比例係腰短腳長，所以條腰咁短就不如唔好露，就不如將個focus擺喺對腳或者上面，總次就ignore我條腰啦。」

Renee（李蔓瑩）海邊玩水短片得到超過5.1萬個likes。（IG圖片）

1. Coffee 林芊妤 - 11月9日，5.5萬

第一名由身材fit到漏的Coffee 林芊妤，於11月9日分訪的帖文獲得。Coffee 林芊妤接受《香港01》訪問時分享秘訣心得。她說：「首先影泳衣相，一套靚嘅泳衣都好緊要，操fit自己都好緊要，再嚟就係光線。正午太陽曬落嚟其實個光唔靚，最靚其實係下午4點。4點個太陽慢慢落，腹肌線條，身形線條，個樣都好似打咗陰影咁，會瘦啲靚啲，肌肉身形都會出咗。」她亦說，影相時可以打側身：「谷一谷腹肌同patpat。」