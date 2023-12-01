鬼故｜高雄小學禁忌　見到滑梯「一個人玩耍的小女孩」千祈唔好理

講到香港鬧鬼的學校一定非元朗區屏山，現已停辦的達德學校莫屬，不過台灣高雄也有一所有名的小學，因為鬧鬼而有名。高雄的一所小學旁邊的滑梯設施，經常都出現一名「一個人玩耍的小女孩」，而且從來沒有大人看得見，但小孩子都認識她，尤其是5歲以下的更可清楚地看見這名「一個人玩耍的小女孩」。



達德現在重門深鎖。（鍾偉德攝）

相傳在一間位於台灣的高雄小學旁邊滑梯，會出現「一個人玩耍的小女孩」，大人看不見但小孩通通都可以看見。有一年，一個三歲小男孩在滑梯附近失蹤了。因為小學就在他們家前方不遠處，當日小男孩的公公和婆婆帶他到滑梯玩，可是當太陽下山後也不見小男孩的蹤影，就算附近鄰居幫忙找了很久也不見。

相傳在一間位於台灣的高雄小學旁邊滑梯，會出現「一個人玩耍的小女孩」，大人看不見但小孩通通都可以看見。（示意圖／資料圖片）

有台灣得故，相傳高雄小學的滑梯旁會出現「一個人玩耍的小女孩」。（示意圖／資料圖片）

直到晚上7時許，公公和婆婆才決定要報警，正當他們一邊因為孫兒失蹤而大哭，一邊前往警署的時候，就有一個農夫一般的老人問他們：「這個小朋友是你們的？他在我那裡啃樹葉吃草！」後來詢問之下才發現，原來這位老人是附近的公墓管理員，因為看見一個小孩出現在公墓，所以才帶他出來找家人。

「魔神仔」故事深入民心。（網上圖片）

不過5歲小孩怎樣跨越小學的圍牆？小男孩就對公公和婆婆說：「姊姊帶我去他們家玩。」家人帶着怒意問到底是哪個姊姊帶走他們的孩子，小男孩就指向滑梯的方向說：「溜滑梯的姊姊...」後來家人找來了法師（師傅）驅邪，法師就表示男孩是遇到了「魔神仔」。

相傳「魔神仔」會出現在山野郊外，令人迷路。

據說，在當地這個傳說是大家都知道的事，不過也有新住進去的家長忘記了。另一個故事中，有婆婆在旁晚時份載着三歲孫兒去買菜，途經國小時孫兒吵着要去玩，可以玩了一會兒，這個三歲孫兒就開始自言自語，並說有姊姊陪他玩。

相傳「魔神仔」會出現在山野郊外，令人迷路。

後來婆婆帶着孫兒去找法師（師傅）驅邪，才被告知是遇到了「魔神仔」。後續，這個婆婆檢查手機時發現了一張當時拍的照片，打開照片孫兒還說着：「姊姊！姊姊！」但其實照片中只有孫兒一個人，在場的大人都沒有看見小朋友口中所說的「姊姊」。

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