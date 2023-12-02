霍哥周永恆澄清冇恩仇 賽後擁抱：我哋今朝有互相追蹤IG

《培生擂台：無敵盃》今日（1日）在灣仔修頓場館舉行拳擊比賽，霍哥在比賽當中成功擊敗周永恆，為藍方代表爭光。霍哥在比賽後接受訪問表示：「鍾意我嘅，我多謝你哋，我會繼續拍我自己鍾意嘅嘢。」

霍哥今日（1日）在《培生擂台：無敵盃》撼贏周永恆，講明10萬蚊報酬會捐去慈善團體。（梁碧玲攝）

被問到剛剛在台上向已經離世的前經理人阿晶，說出報仇的言論，他說：「嗰句嘢其實我講咗好耐，好多觀眾話你講啦！仆X都唔夠膽講，我喺咁多傳媒記者朋友前面，我唔想大家佢人都走咗。每次講起佢都係報仇，我喺度直播嘅時候大家喺度鬧我係個X仆，係咁喺度消費佢。」他繼續指希望大家不要忘記阿晶。

霍哥主動提起離世的前經理人阿晶，表現得相當激動！（梁碧玲攝）

至於今次贏得的獎金報酬，他表示：「10萬蚊我會捐去澳門慈善機構，我想話俾好多人聽唔好覺得啦！就嚟會死啦！話俾大家聽我會堅持，兩年冇運動，我立志要減30磅，我就去減，遇到咩困難都好都有要相信都可以做到。」

周永恆望同霍哥再次合作。（梁碧玲攝）

講到周永恆剛剛在比賽時不斷攻擊後腦，他笑說：「佢嗰啲淨係動作嚟嘅咋，佢唔係食屎啦咁樣落嚟。所以我先夠膽俾佢拳頭咁樣打，第二回合我見佢冇力睇吓佢咩料，冇嘢就咁樣打去！」被問到下次會想挑戰龍心，他表示：「等龍心練好啲先啦！」

周永恆在霍哥訪問期間再次二人合共受訪，周永恆被問到是否不打不相識，他表示：「梗係啦！啱啱同佢打完應該要同佢講返sorry，啱啱聽到佢咁講都好感動，我哋今朝都有大家加返IG。」講到二人會否有恩怨，他又繼續表示：「OK其實我覺得兩個好好笑，我都成為咗佢幕前第一個仇家！」提到會否考慮二人合作，他們異口同聲說好！至於眼見周永恆眼部紅腫，他坦言：「我係容易受傷，我做運動都係睇自己狀態，打拳同其他運動唔同會容易氣喘。」