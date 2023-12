王丹妮穿性感禮服與羅孝勇澳洲補辦婚禮 新郎感動落淚

王丹妮(Louise)和羅孝勇(Sheldon)上星期在澳洲補辦婚禮,二人在婚禮後就要小別,王丹妮去多明尼加共和國準備拍外國電視劇《Coolie》,本來在澳洲讀書的羅孝勇过回港照顧女兒。

非常温馨的一家三口。(圖:IG)

王丹妮和羅孝勇當日早上先進行傳統中式婚禮的儀式,下午則在教堂行禮。王丹妮和前夫生的女兒乜一起出席,期間羅孝勇更感動落淚,他說:「等Louise媽媽拖着Louise行入教堂時,其實我好緊張、心情好激動,個人又震又感動到喊,但最感動是講誓言和將婚戒戴到Louise的無名指上,當刻已經忍唔住流淚。」

王丹妮所穿的中式禮服性感漂亮。(圖:IG)

王丹妮都話好,說:「由媽媽拖着我同行,將我隻手交到Sheldon手中時,大家都已經眼濕濕,聽到媽媽細聲跟他說『丹妮以後交俾你,你要好好照顧佢,我都放心』然後見到媽媽眼有淚光。我知道媽媽很恩惠、安心,所以我都好感動。當我倆互相對望宣讀誓詞並對方戴上婚戒時,真的有執子之手與子偕老的感覺。」

羅孝勇更感動落淚(圖:IG)

王丹妮今日在網上和大家分享當日結婚的喜悅,說:

"王丹妮羅孝勇感謝我美麗大方智慧並重的姊妹團🤭一切盡在不言中Love you girls!!❤️

另外真心高度讚揚my husband🥰

呢幾個月除咗不斷同我越洋FaceTime討論安排婚禮事宜,所有內容再同當地wedding planner開會溝通,再配合實行,同時間仲要溫書同考試,同埋幫屋企人搬屋,真係抗壓能力極高,實在非常抵讚!U are the best! Love you @sheldon_lo 🥹❤️👍🏻

Thanks again for all the blessings"