王丹妮穿性感禮服與羅孝勇澳洲補辦婚禮 新郎感動落淚

王丹妮（Louise）和羅孝勇（Sheldon）上星期在澳洲補辦婚禮，二人在婚禮後就要小別，王丹妮去多明尼加共和國準備拍外國電視劇《Coolie》，本來在澳洲讀書的羅孝勇过回港照顧女兒。

非常温馨的一家三口。（圖：IG）

王丹妮和羅孝勇當日早上先進行傳統中式婚禮的儀式，下午則在教堂行禮。王丹妮和前夫生的女兒乜一起出席，期間羅孝勇更感動落淚，他說：「等Louise媽媽拖着Louise行入教堂時，其實我好緊張、心情好激動，個人又震又感動到喊，但最感動是講誓言和將婚戒戴到Louise的無名指上，當刻已經忍唔住流淚。」

王丹妮所穿的中式禮服性感漂亮。（圖：IG）

王丹妮都話好，說：「由媽媽拖着我同行，將我隻手交到Sheldon手中時，大家都已經眼濕濕，聽到媽媽細聲跟他說『丹妮以後交俾你，你要好好照顧佢，我都放心』然後見到媽媽眼有淚光。我知道媽媽很恩惠、安心，所以我都好感動。當我倆互相對望宣讀誓詞並對方戴上婚戒時，真的有執子之手與子偕老的感覺。」

羅孝勇更感動落淚（圖：IG）

王丹妮今日在網上和大家分享當日結婚的喜悅，說：

＂王丹妮羅孝勇感謝我美麗大方智慧並重的姊妹團🤭一切盡在不言中Love you girls!!❤️

另外真心高度讚揚my husband🥰

呢幾個月除咗不斷同我越洋FaceTime討論安排婚禮事宜，所有內容再同當地wedding planner開會溝通，再配合實行，同時間仲要溫書同考試，同埋幫屋企人搬屋，真係抗壓能力極高，實在非常抵讚！U are the best! Love you @sheldon_lo 🥹❤️👍🏻

Thanks again for all the blessings＂