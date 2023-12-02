DJ女神樂宜場外加持霍哥「贏咗俾你...」　賽後未找數：佢謝晒皮

「鍾培生拳賽」打得精彩，場外發生的事更精彩！除劉馬車涉風化案，在記者會後被捕之外，霍哥打完拳賽後也發生了一段小插曲。事緣當霍哥與周永恆在台上搏鬥中，場外就有一把女聲大叫：「霍哥！贏咗俾你『....』！」正當所有觀眾都好奇這把女聲是誰之際，原來她就是有「DJ女神」之稱的樂宜（Lokyii）。



霍哥打完拳「謝晒皮」。（IG@lok_lokyii）

賽後樂宜（Lokyii）更衝去與霍哥相擁，直言：「贏咗要『....』！」打完拳後十分累的霍哥就回答：「係咪呀？」但礙於現場人多的關係，霍哥當時亦沒有行動。拳賽後翌日，今日（02/12）樂宜將短片放在Instagram上，不少網民都留言要樂宜「找數」。莊韻澄也留言說：「你想樂宜幾時找數？」而樂宜的好姊姊馬婉雯也說：「休息夠就記得要提樂宜找數」。

至於『....』是什麼行為呢，因為尺度所限，各位就要自行想像或者到樂宜的個人IG一探究竟。

DJ Lokyii（樂宜）為Alan Walker DJ騷打頭陣。

霍哥咁都冇反應。（IG@lok_lokyii）

樂宜好性感。(樂宜IG)

樂宜接受《香港01》訪問時就解釋，「贏咗就畀你『....』」是當晚睇拳賽時，在座位上嗌出去的。她說：「因為我想佢贏呀！所以咪嗌出去，全場都聽到㗎。」至於「找數」與否，樂宜就笑霍哥當晚「有心無力」，她說：「佢尋日冇晒力啦，成個人謝晒皮。佢（霍哥）話等佢精神好啲先找數！時間地點就佢定啦。我唔介意呀，『....』冇所謂啦！」

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