張艾嘉子王令塵與超模游天翼結婚　太太暗示想造人：很喜歡小朋友

金馬影后張艾嘉33歲兒子王令塵（Oscar）與29歲中國超模游天翼拍拖七年，兩人今日（12月2日）於尖沙咀麗晶酒店舉行婚禮。張艾嘉兒子王令塵與新娘游天翼在下午五點二十分現身酒店大堂一起接受傳媒訪問，張艾嘉兒子王令塵率先分享喜悅：「非常感動，亦都非常歡樂！準備好今次婚禮上台致詞。」新娘游天翼表示：「今天感覺很平常，我們都嚮往這樣，大家都來祝福我們，忙碌又幸福。」



張艾嘉兒子王令塵與超模女友游天翼今日（2日）於尖沙咀麗晶酒店舉行婚禮。（葉志明攝）

張艾嘉子王令塵表示宣言係母親張艾嘉負責構思的。（葉志明攝）

新娘游天翼被問到有沒有感動到大哭，她說：「我沒有哭，我淚水還在眼睛裏。」講到早上有否發表過愛的宣言，王令塵表示：「內心好感動，其實今次宣言主要係媽媽唸嘅，希望代表到每一生我哋都會見到對方，其實我好簡單想將我開心嘅真實感嗰一刻呢一刻展示俾太太睇。」講到今次的婚禮戒指，他說：「我有設計，但係今日冇戴，設計咗一個好簡潔特別嘅，加上裏面好有意義，刻咗兩個嘅名言Forever Only You。」

張艾嘉子獨子王令塵對於生仔態度是順其自然。（葉志明攝）

張艾嘉子獨子王令塵對於生仔態度是順其自然。（葉志明攝）

提到母親張艾嘉有否下令趕快生仔，王令塵笑說：「冇啊我哋屋企呢方面，我哋冇特別計劃。」講到希望生男孩還是女孩，新娘子表示：「其實我們都很喜歡小朋友，我覺得都可以，我很喜歡小朋友！」被問到現時夫妻生活是否分隔兩地，王令塵說：「其實我哋而家都冇，我哋而家都經常見面，住喺上海。」至於會否在其他地區再次舉辦婚禮，他直言：「唔會啦！全球嘅朋友都有嚟。」

張艾嘉子獨子王令塵對於生仔態度是順其自然。（葉志明攝）

講到有什麼想跟母親張艾嘉說，他表示：「想同婆婆媽咪講教育左好好嘅仔仔，希望同全世界分享今日嘅喜事。」提到蜜月旅行的目的地，新娘子回答：「我們都沒有計劃，因為我們計劃都很多，我們之後會盡快投入到工作當中，但是我們相處一起的時候都很像蜜月旅行。」