解風大阪｜杜如風化身花魁畫面超衝擊　日本狂買爆金句一樣癲喪

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為J2（82台）主持旅遊節目《解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視5.9點，今次載譽歸來，杜如風再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。節目將於明日（4日）起逢周一至五晚十點半J2播出，一連15集跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。



《解風大阪》明晚（4日）J2（82台）播出。

明晚（4日）杜如風主持的旅遊節目《解風大阪》首播。今輯杜如風一如以往以癲喪真性情作賣點，她化身金句王尤如講波佬黃興桂「桂神」上身一樣，每集都有抵死名句出現。杜如風一出場就爆金句「個個都食和牛，唔通個個都想食和牛咩」，無非是介紹日本宮崎牛，90分鐘黑毛和牛壽喜燒放題，盛惠5,500日圓（約292港元），入口即融性價比極高，杜如風歎完老闆親手燒的和牛，滿足表示︰「有得食好嘢就好開心。」

Helen變裝做花魁。

而台灣天團「五月天」迷要特別留意，明晚介紹心齋橋附近的Mimaru Apartment Hotel，「五月天」都曾入住。酒店主打和式風格，職員通曉多國語言，連廣東話都識。杜如風以肉身測試和式榻榻米房間面積，足可容納5套日式被褥，「五月天」5位成員剛好夠瞓，收費35,000日圓（約1,860港元），計落每人不用400港元，非常抵住。介紹完「食」、「住」，購物狂杜如風點會放過「買」的機會。她推介的一間中古名牌店，由網上紅到開實體店。一到場她便睇中一款158,000日圓（約8,340港元）的二手LV袋，猛叫「好平」。同場有只售50,000日圓（約2,640港元）的絕版LV衫袋、Valentino皮褸55,000日圓（約2,640港元），愛不釋手的杜如風，最後有沒有大出血，密切留意節目。

Helen食完之後猛叫「好好味」。

講到食玩買，本周重點還有作為海膽控的杜如風，原本可以豪歎9款不同日本產地海膽。但臨時被攝製隊加插唸急口令環節，假如未能在限定時間內完成，會扣一份海膽。Helen初試失敗原本嬲到想殺人，最後在半賣半送下完成任務，她又回復招積本色話︰「一路開工一路食好嘢，你哋係咪好恨我呢份職業呢。」化身金句王的杜如風，買帽時臨場爆肚「兩個角仔，戴嚟睇睇」、扮花魁時嬌媚講「我唔係石塘咀如花，我係大阪嘅如風」、去河邊chill飲藍色特飲時又爆「藍色多瑙河，鹹濕多老婆」、「妹妹坐船頭，哥哥岸上走」。簡直創意無窮。