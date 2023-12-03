Day@COLLAR擔任Lolly Talk嘉賓獲讚　兩個表演位足見兩隊差距

《全民造星IV》（下稱：《造星IV》）誕生了COLLAR和Lolly Talk兩隊本地女團，雖然兩隊走不同風格，但網民卻總是喜歡攞兩隊來比較。當中COLLAR成員Day（許軼）更同時有「Lolly Talk創始成員」雙重身份。日前，她為Lolly Talk演唱會擔任嘉賓，重現《造星IV》時期A2組自選項目《Candy Ball》，粉絲將片段在網上後，隨即引起網民熱烈討論。

Day以「創始成員」身份為Lolly Talk個唱擔任嘉賓，重現《Candy Ball》，掀起回憶殺。（梁碧玲攝）

《造星IV》時期A2組自選項目《Candy Ball》。（網上截圖）

由節目冠軍人馬組成COLLAR一出道便萬千寵愛，成為各大品牌、廣告商新寵兒，奈何受「紅館嗌歌」、「師兄男團MIRROR個唱墮屏意外」及「成員蘇芷晴（So Ching）退團」等事件影響，打斷了她們上升的氣勢，星途變得艱難。不過轉陣7人後的COLLAR，近排已強勢回歸，拍圖綜又頻頻出團歌，令不少粉絲感動：「COLLAR終於發力了！」

COLLAR遠赴日本拍《idc》MV，更請來XG御用的韓國當紅排舞導師RENAN負責排舞，務求達國際級水平。（MV截圖）

《Speak Love》有不錯口碑。（IG@_marifemarife_）

新歌也非常型格。（IG@collar.weare）

而Lolly Talk則把握到COLLAR的低潮力，憑一首《三分甜》hit爆全城，人氣甚至反超COLLAR。今年狀態超勁的她們，更首次打入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後5強之一。此外，Lolly Talk早前更爬COLLAR頭，於九展首次舉行演唱會，而當中其中一個亮點當然是Lolly Talk創始成員之一的許軼（Day）擔任嘉賓，Day今次的「回歸」，不但勾起粉絲的《造星IV》回憶，兩者的表現更引起網民熱議論。

Lolly Talk憑一首《三分甜》hit爆全城。（IG@lolly.talk）

Lolly Talk行甜美可愛路線。（IG@lolly.talk）

Lolly Talk早前更爬COLLAR頭，於九展首次舉行演唱會。（梁碧玲攝）

COLLAR和Lolly Talk本是同根生，但網民總是愛將兩隊作比較。在Day與Lolly Talk合唱《Candy Ball》後，網民大讚Day經過兩年在COLLAR訓練後，唱功和跳舞兩大表演技能，都紮實不少；相反Lolly Talk在這兩方面則被彈兩年多仍沒有進步，還說無比較無傷害，從而可見兩隊的實力。

Day擔任嘉賓卻引起熱議。（梁碧玲攝）

網民熱烈討論。（Youtube截圖）

網民熱烈討論。（Youtube截圖）

網民熱烈討論。（Youtube截圖）

網民熱烈討論。（Youtube截圖）

網民熱烈討論。（Youtube截圖）

其實在香港這麼細的市場，做女團一點都不容易， 兩隊都要一齊加油、進步，打造屬於香港的女團。