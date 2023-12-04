姜濤新歌MV《岩巉》激嘴女朋友　真身起底係台灣廣告女神

MIRROR成員姜濤在12月27日推出新歌MV《岩巉》，YouTube上架數天後已成為了 熱門音樂影片第一位。新歌MV《岩巉》講述姜濤和一位台灣女生的愛情故事，兩人就算分隔異地也愛着對方，姜濤更主動到台灣找她。故事的最後，姜濤在公開場所拖着她的手，並親吻了她。



姜濤新歌MV《岩巉》。（YouTube截圖 / 《岩巉》）

姜濤在新歌MV《岩巉》與林思廷拍拖。（YouTube截圖 / 《岩巉》）

姜濤和林思廷係「姊弟戀」

樂迷當然大讚歌曲好聽，姜濤好靚仔云云，但其實MV中姜濤與他的「女朋友」的演出也被讚溫暖、窩心。其實這位姜濤「女朋友」就是台灣模特兒林思廷（Timmy Lin）。今年28歲的她其實比姜濤年長4歲。

姜濤在新歌MV《岩巉》與林思廷拍拖。（YouTube截圖 / 《岩巉》）

好sweet呀。（YouTube截圖 / 《岩巉》）

good endiong。（YouTube截圖 / 《岩巉》）

出道就同周杰倫合作：全身僵硬

別名叫「鐵米」的她初見於一款優酸乳廣告之中。林思廷在一篇專訪中提及，當時她在大學的書店被星探發掘拍廣告，因為媽媽也鼓勵賺一些零用錢，所以就簽約了經紀公司，第一次拍廣告就是和巨星一起拍攝。她回憶道：「光走去冰櫃拿飲料這個動作，我都可以感受到我全身的僵硬，一直到導演來跟我說，你在心中唱一首自己很喜歡的歌，才好一點。」

林思廷第一次拍廣告就同「天王」周杰倫合作。（YouTube截圖 / 優酸乳廣告）

林思廷之後開始拍劇。（網上圖片）

林思廷之後開始拍劇。（網上圖片）

廣告女神

之後也拍攝了汽水、便利貼及清潔品牌的電視廣告。圓圓大眼，梳着一個冬菇頭的林思廷，有空靈感之餘亦帶着幾分可愛。2017年她開始出演於影視作品中，客串了HBO劇集《通靈少女》，其後也開始被關注，出演了孫燕姿、薛之謙等的MV，2021年更於八大電視/ViuTV的《超感應學園》飾演第二女主角「李培安」。隨着劇集變得受歡迎，林思廷也開始走紅。

林思廷和姜濤在《超感應學園》和MV《愛情簽證申請》合作過。（網上圖片）

姜濤否認緋聞：無聊沒有戀愛

值得一提的是，除了劇集《超感應學園》及MV《岩巉》外，「鐵米」林思廷也曾於2020年姜濤的MV《愛情簽證申請》合作過。當時更傳出兩人撻着，不過姜濤就以「無聊沒有戀愛」否認了有關緋聞。

林思廷和姜濤在《超感應學園》和MV《愛情簽證申請》合作過。（網上圖片）