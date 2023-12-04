亞洲超星團｜張鎬濂1米8長腿頂破天花板　曾志偉嘆：我不敢站出來

無綫與內地合辦的新選秀節目《亞洲超星團》近日（2日）播出第二集，同樣是各練習生的初舞台。不少香港代表亦會於今集大展身手，因為今集中有不少來自香港的代表，故召集人曾志偉亦玩開了。

香港代表亦會於今集大展身手，因為今集中有不少來自香港的代表，故召集人曾志偉亦玩開了。(《亞洲超星團》截圖)

今集先是方玉亨出場，然後就是張鎬濂，之後就是黃星綽，最後就是丁子朗、黃奕斌和區珀豪。而另一位「星二代」洪欣的的兒子張鎬濂亦於今集登場，擁有超級大長腿的他一出場已經引起尖叫，而今次與他組隊的亦同是有長腿的組員，組合名是「頂破天花板」。曾志偉問他們是否有另外一個組合名叫「長腿組」，也問了他們的平均身高是多少，謝鑫爽快直答：「1米88。」曾志偉便很激動問：「平均188？」眾人立即點點頭，而曾志偉便嘆了口氣說：「我不敢站出來！」

擁有超級大長腿的他一出場已經引起尖叫，而今次與他組隊的亦同是有長腿的組員，組合名是「頂破天花板」。(《亞洲超星團》截圖)

當他們表現完後，可以見到Rain已經很著迷，Rain問他們聚集一起多久，張鎬濂說他們聚集一起快一個月了，但嚴厲的Rain老師卻一針見血的說：「可以看得出來大家是為了參加這個節目然後很速成的，可能只練習了幾天或者幾周的這樣一個。」聽得台上的他們都十分緊張。

Rain老師卻一針見血的說出練習生們的情況。(《亞洲超星團》截圖)

最後Rain給了他們的評語是：「我覺得方法是比別人多一倍的努力和練習。」而Rain更搞笑的說想把他們都簽在自己公司旗下：「各位都長得特別帥，以致我動了想簽你們的想法。」旁邊的程瀟立即說不可能：「因為張鎬濂是我們公司的。」Rain更化身國際獵頭公司說如果他們對公司有不滿的話，可以到他的公司來。曾志偉更說Rain絕對是來「搶人」的，Rain為表誠意更說會親自管理，眾人立即笑翻。

Rain更化身國際獵頭公司。(《亞洲超星團》截圖)

最後的是「霹靂旋風」出場，丁子朗、黃奕斌和區珀豪3位香港代表亦在這一組，丁子朗一出場便：「我係入咗行7年嘅老新人丁子朗。」在場的其他練習生已經不斷為他歡呼。他們帶來《算他敢愛敢做》，把《算你狠》及《敢愛敢做》兩首歌串連在一起，曾志偉在旁看得十分投入。

最後的是「霹靂旋風」出場。(《亞洲超星團》截圖)

4人唱跳完之後眾人立即「拍爛手掌」，曾志偉說丁子朗與黃奕斌其中一人是「香港先生」，叫程瀟猜猜誰才是。程瀟說：「要不讓他們表現一下，主要是他們穿得太多了！」曾志偉立即叫他們二人脫衣服，丁子朗與黃奕斌便驚訝地慢慢脫下外套。曾志偉亦不忘向大家介紹丁子朗，說他原本是演員：「他今天能夠跳成這樣，對我來講，我也是非常驚訝。因為跳舞對他來講，不是他的強項，他這次來學習的。」

曾志偉說丁子朗與黃奕斌其中一人是「香港先生」，叫程瀟猜猜誰才是。(《亞洲超星團》截圖)

丁子朗亦說：「其實我以演員還有綜藝主持的身份，出道了已經7年。我記得我細個其實面試香港先生之外，我仲面試過韓國嘅練習公司，我都曾經想做過Idol，但係foul咗我冇要我，依家有機會畀我實現出嚟，我梗係參加啦，依家唔追夢，我唔知幾時可以再追夢。」

追夢的丁子朗。(《亞洲超星團》截圖)

Rain亦大讚丁子朗，即用廣東話說：「好犀利。」他又說丁子朗面部表情特別好。而C君則搞笑示範他們平常跳的舞，眾人以為他要掌聲，但原來這就是他想表達的舞蹈，C君說：「他們今天能做到這個，簡直就是奇蹟。」