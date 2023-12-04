蔡嘉欣婚禮唱歌忘我曬五音不全唱功　網民：估歌仔唔使請外籍人士

蔡嘉欣昨日（3日）於深灣遊艇會與老公Derek舉行婚禮，婚禮上她心情High爆，更被姊妹大爆原來有一個歌手夢。婚宴上嘉欣上台唱歌，雖然災難級魔音震撼賓客耳朵，但一眾親友都十分畀面、交足反應，更有人高舉「蔡佳音」燈牌，氣氛一流！



做姊妹的Manson在嘉欣上台前再三叫她再考慮清楚，不要污染大家耳朵、畀次機會觀眾，Manson又寫下：「我發現佢內心有一個歌手夢，留意番！佢話佢嘅婚禮要表演唱歌，我反對咗好多次到最後出場之前，我都問佢係咪要堅持！Er…」不過新娘子嘉欣一於少理，還為著要戴Ear mon上台大感興奮，覺得自己好似歌手，更堅定對鏡頭說：「我唔會後悔！我驚你哋冇聽我唱歌，你哋會傷心！」

蔡嘉欣與拍拖7年的男友拉埋天窗。（資料圖片/陳順禎攝）

姊妹團之一的人氣YouTuber Manson（右一）就貼出蔡嘉欣的災難式唱歌片。（資料圖片/陳順禎攝）

蔡嘉欣有個歌手夢，所以決定在婚禮上唱歌畀賓客聽。（IG@iam.manson）

蔡嘉欣堅持，若賓客聽不到她唱歌，可能會傷心，十分搞笑。（IG@iam.manson）

Manson再貼出她唱連詩雅《只要和你在一起》的短片，片中嘉欣非常投入，不過就甩Beat兼走音，令Manson笑言：「如果你哋聽晒呢1分鐘 你哋好猛烈 可以加入蔡嘉欣歌迷會！」而賓客吳若希都稱呼蔡嘉欣為「蔡佳音」，不過蔡嘉欣只表示自己：「我未進入狀態，有啲緊張！」她之後更挑戰MC張天賦的《世一》，歌藝慘不忍睹，但網民對此就睇得好開心，竟留言：「佢唱得好聽嘅話，我諗我會失望」、「Loop咗幾次」、「真正見識到咩叫五音不全 勁！」、「無綫啲估歌仔節目唔使請南亞人士，因為已經有非常適合人選」、「真心耳朵流產了」相信婚後的蔡嘉欣可開拓多條走音歌手路！

有冇人想加入蔡嘉欣歌迷會？（IG@iam.manson）

嘉欣唱出連詩雅的《只要我們在一起》，很多人表示覺得似玩估歌仔。（IG@iam.manson）

賓客吳若希睇得非常開心！（IG@iam.manson）

莊鍶敏更舉了「蔡佳音」燈牌。（IG@iam.manson）

之後嘉欣唱《世一》畀老公聽，網民更跪求全首。（IG@iam.manson）