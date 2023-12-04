阿七吳嘉儀疑受委屈發文鬧爆老公後　25字回應意有所指是...

32歲的吳嘉儀（阿七）今年8月與男友「豬仔」Leo正式結婚，之前她上載了不少甜蜜照來放閃，事不過4個月，今日（4 日）突然在社交平台發文疑似受委屈而發文，雖然她沒有指名道姓說是她老公，但內容卻令人懷疑是她老公：「唔好講幸福喇，連抖啖氣都有困難 你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你果套。 我洗自己賺嘅錢對自己的家人、朋友好有咩問題？ 最好我養埋你供埋樓但寫你名個個星期叫我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我比ok呀，叫你揸機影張相就黑面hea撳，其實撳幾個制又唔駛錢嘅，駛唔駛咁嘅態度先 ? 最嬲係：日日都對住啦，駛咩維繫感情呀？（態度輕佻）」

阿七今年8月阿七與男友「豬仔」Leo拉埋天窗。（IG圖片）

晚上阿七再次更新社交平台，她寫下：「想靜一靜，多謝各位朋友問候，一言難盡，請畀空間我重整自己。」她續說現階段：「只想專心休息、努力做好工作。這事情無對錯，只係我倔強執著，前因是自己選擇，後果必須由我自己承擔。我覺得曾經付出了改變了很多，也希望對方能為我改變。我渴望得到一個誠懇的道歉，看得見的態度改善。不喜歡用無謂的鬥氣方式波及、麻煩到身邊的人。」她似乎意有所指的確與老公吵架，她最後亦標籤了「謝謝大家關心不用憐憫我」，相信她的心情應該不太大問題，她更約了朋友出去飯聚。