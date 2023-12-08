新聞女王｜何依婷演曉薇唔夠奸？　背後原因揪心又關角色設定事

無綫（TVB）劇集《新聞女王》熱播中，佘詩曼、馬國明、高海寧和何依婷一班主角鬥得難分難解，觀眾也煲劇煲到上癮。不過最近就有網民彈，覺得何依婷飾演的「徐曉薇」不夠奸。



何依婷演曉薇唔夠奸？（陳順禎 攝）

何依婷出席《新聞女王》宣傳活動。（陳順禎 攝）

何依婷日前出席活動，接受《香港01》時回答：「唔可以話曉薇係奸角，雖然呢套戲冇一個係好人，但係冇一個係真嘅奸角，因為職場上面，每一個人為咗上位都會去做某一啲嘢，所以曉薇唔係一個百份百壞人，佢哋存在唔係要反叛、出賣人，佢內心都有佢諗法，都係有底線嘅。」

何依婷覺得《新聞女王》沒有奸角。（《新聞女王》劇照）

何依婷與馬國明在劇中有一段情。（《新聞女王》劇照）

談到徐曉薇這個角色，有觀眾可能會覺得她是為了上位而接近梁景仁（George）（馬國明飾），何依婷也為角色辯解，她說：「其實唔係，當然曉薇好想做Prime Time主播，但之後劇情都會知道，其實曉薇成長背景好缺男人，細個係冇爸爸，所有想有男性關心，關愛佢係好大嘅衝擊。同埋你睇劇情，佢係好易俾梁景仁氹到，其實因為佢好渴望要男性嘅愛。」

徐曉薇為了上位而接近梁景仁（George）？（陳順禎 攝）

《新聞女王》演員。（陳順禎 攝）

她續說，其實「徐曉薇」患有抑鬱症。她說：「我嗰時花咗好多時間睇片，睇醫生講嘅嘢，睇康復者講嘅嘢，其實食咗抑鬱藥嘅人，個人有啲矇，可能正常冇意咁。因為個藥係壓住佢，要佢唔好唔開心，會令到佢個人矇矇哋，所以曉薇表現有時會蠢蠢哋，反應又慢慢哋，其實佢不能夠太精明。」

何依婷為「曉薇唔夠奸」解畫。（《新聞女王》劇照）

何依婷表示曉薇渴望男人的愛。（《新聞女王》劇照）

何依婷也表示，劇集出街後收到一些抑鬱症患者的訊息。她說：「好開心收到抑鬱症患者inbox我，佢打咗好長一段同我講話喺抑鬱症部份處理得好好，因為佢哋感同身受，好清楚明白呢件事，最後仲祝福我每日開心。我覺得呢個係抑鬱症病患嘅夢想，我都想祝福觀眾朋友每日都開心。人生好多起伏，好快就會過去，最後一定會雨過天晴。」

馬國明、何依婷。（陳順禎 攝）