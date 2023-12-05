劉德華與朱麗倩拍拖即認定對方　曾迷戀舊愛不顧形象一度談婚論嫁

天王劉德華早前在「華仔天地」華博悲痛宣布丁父憂：「父親於20號在家人陪伴中安詳離開了。」劉德華父親劉禮，享年97歲，其家人今日在香港殯儀館為他設靈。劉德華一向十分孝順，他亦有親自到場打點一切，送別父親最後一程，他的愛妻朱麗倩與女兒劉向蕙當然也有同行。

劉德華與爸爸感情非常好。（TVB截圖）

劉德華太太朱麗倩和女兒劉向蕙坐白色七人車來到殯儀館。（葉志明、陳順幀攝）

劉德華在很多人眼中都是一個完美男人，十分疼鍚家人，也非常之專一。劉德華和老婆朱麗倩，兩人從交往到結婚，相愛逾30年，至今依然好恩愛，並維持非常低調且保密的生活。劉德華去年接受《魯豫有約之大咖一日行》訪問時，就罕有地分享了他與老婆的相處模式。他笑言自己已很久沒有喝酒了，也不能在家中喝酒，因為老婆會罵他。

1986年，當年25歲的劉德華跟隨香港明星足球隊，到達吉隆坡時，經過朋友介紹，認識了時年20歲的朱麗倩。劉德華與朱麗倩兩人在1997年交往，便認定對方是自己這一生要在一起的人。交往二十多年的他們，在2008年在美國秘密註冊結婚，並在2012年迎來女兒劉向蕙的誕生。劉德華對於家庭生活一直都極之保密，在工作上，婚後的他也是緋聞絕緣體，他曾在訪問中表示：「當你選擇了一個人，在一起後的每一天都不要傷害對方。」

劉德華同朱麗倩在2008年正式成為夫妻。（視覺中國）

據悉，原來兩人不公開戀情的原因，是因為朱麗倩不希望他們的愛情會影響劉德華的演藝事業，甘願一直讓男友對外維持「單身」的形象，自己則是選擇默默在背後支持和陪伴他，成為他背後的女人。他們自從交往後，就沒有分開過，去哪裡都會陪在對方的身邊，是彼此的唯一。

朱麗倩成為了劉德華背後的女人，默默支持他攀上事業高峰。（VCG）

劉德華入行多年，曾先後與陳玉蓮、梅艷芳、關之琳等傳過緋聞，但在眾多緋聞女友之中，除了現任老婆朱麗倩，劉德華只承認過與喻可欣的一段戀情。劉德華與喻可欣相識只有13天就相戀，當時劉德華正歷事業高峰期，但他無懼外界質疑聲音，也不怕令粉絲呷醋或是影響事業，仍選擇公開戀情，可見兩人愛得火熱。熱戀中的兩人更一度談婚論嫁，可是這段戀情維持了3年便分手收場。他們分手後傳出過一些不快的傳聞，劉德華曾對外聲稱，自己不會再公開戀情。

喻可欣是劉德華唯一承認過的女友，二人戀情曾是娛樂圈一大熱話。（《倚天屠龍記》1984年版本劇照）

而喻可欣在兩人分手後，曾經寫過一本書《情海星空，我與劉德華》，裡面曾提到將自己的第一次給了劉德華，「我曾愛過他，我十分珍惜我的初戀，他是我第一個男人，不愛，又怎會在僅僅13天的狂熱之後，成為一對像『小夫妻』般的戀人。」可見她當時真的很愛劉德華。