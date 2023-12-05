林德信結婚後酒吧騷請Fans「去飲」　Cath黃妍飲醉會瘋狂唱歌！

一連4場The Singleton Sip or Speak邀請到林德信、布志綸（Alan）、黃妍 （Cath）、孫曉賢（Kendy）、力臻、周卓盈（Mic）、Mansonvibes、葉巧琳（Mischa）參與其中！久違的酒吧騷將於12月回歸香港！12月15日，晚上9點於尖沙咀舉行。



布志綸。

布志綸表示今次是他第二次參加這個品牌的音樂活動，希望與Fans把酒言歡和享受音樂，他說：「其實過去幾年都冇咩去酒吧，大家生活習慣都有啲唔同咗，過去我好享受酒吧演出，因為大家距離好近，可以望真啲佢地，甚至演出之後可以同佢地碰碰杯，所以對呢次表演都幾期待。」

Cath黃妍。（資料圖片）

而Cath黃妍亦表示較少參與酒吧演出，希望會有另類體驗給予觀眾，她說：「因為我啲歌會靜態啲，但係都好啱收工過嚟聽聽放鬆一下。雖然我酒量麻麻地，不過都約好朋友見面時都會飲少少，試過一次飲醉酒朋友話我會勁唱歌，返到屋企搞到父母勁擔心，從此都唔敢飲太多。」

早前流出林德信的婚禮照。(網上圖片)

林德信。（Instagram/@alamfish）

林德信婚後首次參與音樂活動，他笑言到時Fans可以「早啲到」、「飲多杯」，似足婚宴請飲一樣。他說：「因為結婚都唔想太公開，所以呢次音樂活動可以同Fans見吓面，聽吓我啲歌。其實Fans都係我家人之一，咁希望佢地『早啲到、飲多杯』，最多我Encore多幾首歌，千萬唔好灌醉我。」

力臻。

周卓盈、力臻、Mansonvibes屬樂壇新力軍，力臻盼透過演出累積「exp」增加自己經驗，他說：「唱咩騷我都好期待，只要係唱Live就期待，我哋呢代歌手比較少有唱現場嘅機會，所以呢次我會好認真揀歌同練歌！」