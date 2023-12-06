姜濤《岩巉》MV上架1周竟未過百萬　疑激吻緋聞女友觸動粉絲罷睇

姜濤近日推出「第13胎」，即新歌《岩巉》，歌曲除了由林家謙作曲、編曲、監製以及由黃偉文填詞外，MV亦是一大看點！MV中姜濤與緋聞女友林思廷（Tammy）再續前緣，今次二人有大量甜蜜情節以及激吻鏡頭，懷疑因此觸動黑粉神經，發起杯葛，令MV居然上架一周都未過100萬點擊，要到第8日才打破，這個情況對姜濤來說可說是非常少見！



姜濤於11月27日推出第13首歌《岩巉》MV。（MV截圖）

姜濤的歌曲自出道以來都取得極佳成績，如剛公布的「Apple Music 2023年度百大熱門歌曲排行榜 2023百大熱門歌曲：港澳」中，姜濤佔9首歌，其中6首更打入Top 10，包括：冠軍《#DearMyFriend,》、亞軍《風雨不改》、第4位《Dummy》、第5位《作品的說話》、第6位《追》以及第10位《濤》；而在Spotify的「2023年度總回顧——香港最受歡迎歌曲」排行榜中，姜濤這6首歌亦一樣包攬排行榜前6名，並且蟬聯「2023年香港最受歡迎歌手」，足見人氣並未下滑。

姜濤的歌曲，2023年繼續在串流平台取得極佳成績。

然而，他的新歌《岩巉》MV，YouTube點擊率卻大不如前，以往《作品的說話》MV，30小時就破了150萬；而今年即使經歷叱咤、暴肥等負面新聞後，他在5月推出的自嘲歌曲《Dummy》，單日已錄得123萬點擊，屬姜濤正常發揮。不過，《岩巉》MV上架22小時僅錄得36萬點擊，5日約83萬，甚至是上架一周都仍未破百萬！昨日（5日）截稿時，記者發現MV終於破百萬點擊，而且連日高踞「熱門音樂影片#1」，但不得不說，MV點擊率的攀升速度確實比以前慢。

《岩巉》上架22小時錄得36萬點擊，絕對比以前少。（MV截圖）

造成此情況，很可能與今次MV情節有關，今次姜濤再與曾在劇集《超感應學園》及《愛情簽證申請》MV合作的林思廷（Tammy）再續前緣，劇情講述二人異地戀，但男方飛往台灣與她拍拖，有床上擁抱、當街搭膊頭、餵飲嘢等甜蜜橋段，去到尾聲時，故事講到姜濤與Tammy的地下情被偷拍，大批記者及姜糖守候他現身，不過姜濤決定放膽去愛，居然當住MV內的一眾姜糖前激咀林思廷達10秒！

姜濤與林思廷早在3年前合作《愛情簽證申請》已傳出緋聞。（MV截圖）

《岩巉》MV尾聲，姜濤竟當住姜糖面前激吻林思廷！（MV截圖）

由於在現實生活中，比姜濤大4歲的Tammy都是其緋聞女友，兩人首次合作已驚傳「姜思戀」，今年秘戀消息再度翻起，有報道指他們雖然異地戀，但隨著通關後見得愈來愈密，半年見4次，女方更專誠來香港睇姜濤演唱會。雖然姜濤否認戀情，直斥無聊，不過仍然未能平息部分姜糖的醋意，令她們「脫粉」，杯葛及罷睇MV，以免見到姜濤與Tammy激吻會眼火爆！有網民認為是意料之內，表示：「個MV Concept擺明同姜糖作對！」

姜濤與Tammy在MV有大量甜蜜互動，超越Fans接受程度：

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消息傳出後，有許多忠實姜糖不停睇MV幫手推高點擊，但始終要等到昨日（5日），即MV上架第8日才終於衝破百萬。而在MV留言欄，雖然很多人讚MV拍得好、歌曲又好聽，亦理性地祝福姜濤找到自己愛的人、讚他與Tammy很登對，並且落力為他在頒獎禮拉票；但亦有留言說：「《Dummy》當時上架14小時已過1M！現在呢個MV升得咁慢就知失敗，跌粉！所以成日講住要拍拖、結婚、生女係唔得㗎……好掛住，好想見返幾年前嘅姜濤。」、「成個MV就係為咗最後場咀戲，自己整死自己。」、「個MV好失敗！咀到Cheap晒，仲要响咁多Fans面前做，以為好有承擔，好有型！姜濤再咁落去，會走好多粉！好自為知！」不過就未知留言者是姜糖、Haters抑或街客。

MV上架第8日，終於有過百萬點擊，但上一首歌《Dummy》一晚已經120萬！（MV截圖）

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