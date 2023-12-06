蔣麗莎慶生照P圖勁重手撞樣「蛇精女」　連呢位極級靚仔都頂唔住

藝人陳浩民與內地模特兒太太蔣麗莎於2011年奉子成婚，婚後先後誕下大女陳雅薷、次子陳璟逸、三女陳若嫣及孻女陳熙妏，一家六口美滿家庭。雖然二人婚姻曾經歷過不少考驗，早前更盛傳他們離婚，但兩老公婆已第一時間出來澄清闢謠，感情還愈來愈好，陳浩民現時簡直將老婆捧在手掌心寵愛。

蔡少芬携同老公張晉為好友蔣麗莎，但壽星女P圖太重手。（小紅書截圖）

而蔣麗莎雖然已為4個小朋友的媽咪，但身材保養得宜，尤其一對大長腿相當煞食，加上她平時打扮青春，少女味十足。日前，蔣麗莎迎來了她的38歲生日，作為老公的陳浩民當然濃重其事，為太太舉辦了生日派對，身為好友的蔡少芬亦有携同老公張晉出席。

張晉躺著也中槍。（小紅書截圖）

事後蔣麗莎將4人合照分享到社交平台，雖說女仔總是貪靚，少少P圖在所難免，但太重手好容易就會「出事㗎嘛！」這張4人合照中，蔣麗莎明顯落手太重，將自己樣子P成撞樣「蛇精女」，最無辜是蔡少芬和張晉躺著也中槍，樣子也產生了「微妙的變化」，張晉像路過黐相影的路人一樣，而就算經常被讚靚到爆的蔡少芬都「免疫」不了，相中樣子像正在溶解一樣，出現下塌情況。

網民熱烈討論。（小紅書截圖）

毫不留情狠批。（小紅書截圖）

而在另一個生日派對中，蔣麗莎獲吳尊夫婦、劉耕宏夫婦等一班明星好友為她慶生，但統統都因P圖搞到面目全非，就連極級靚仔的吳尊都走不掉，怪網民都笑言落足眼力才能認出各人。

另一個生日派對中，蔣麗莎獲吳尊夫婦、劉耕宏夫婦等一班明星好友為她慶生，（小紅書截圖）

蔣麗莎的P圖功力，連極級靚仔的吳尊都頂不住。（小紅書截圖）

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