解風大阪｜杜如風大擺誘人甫士影AV封面　誓要挑戰呢位AV女優？

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為J2（82台）主持王牌旅遊節目《解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視5.9點，今次載譽歸來，杜如風再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。今晚（6日）她會繼續癲喪同大家介紹關西好玩、好食事物。

花魁攝影套裝化妝服飾連三款相，盛惠23,100日圓（約1,230港元）。

Helen極盡性感舔手指加跌膊，但被工作人員取笑趕客。

Helen極盡性感舔手指加跌膊，但被工作人員取笑趕客。

杜如風為收視可以去到幾盡，今晚見真章，她會挑戰首位港產AV女優素海霖拍攝AV封面照？當然只是一日咁多，杜如風幫襯一間Cosplay影樓扮花魁，大爆金句「我唔係石塘咀如花，我係大阪如風」。由化妝到配襯服飾，花了一個小時有多。

Helen極盡性感舔手指加跌膊，但被工作人員取笑趕客。

Helen極盡性感舔手指加跌膊，但被工作人員取笑趕客。

拍攝完成Helen擺出招牌動作。

Helen的花魁相被製成AV封面，非常搞笑。

素海霖第三套AV封面照。(IG圖片)

拍攝時香港工作人員要求比影樓攝影師還多，不斷要杜如風擺出誘人甫士，為完成任務，杜如風既嫵媚舔手指，再加跌膊露香肩。睇相時杜如風自嘲話︰「妖女咁又老，我真係覺得好妖艷。不過呢啲兜到客呀，啲日本片都係封面呃到人，導演都瀨過幾次嘢。」最後攝製隊大整蠱，將花魁照仿製成AV封面，分別有「四十路解禁」、「新人綺麗」、「絕對領域 千年一遇美魔女」亂真度100%，足以挑戰素海霖。

年頭開幕的Lalaport Outlet令Helen大出血。

年頭開幕的Lalaport Outlet令Helen大出血。

年頭開幕的Lalaport Outlet令Helen大出血。

今集節目還會介紹今年頭開幕的Lalaport Outlet，佔地70萬呎集購物與美食於一身，杜如風自然大出血。她接受訪問時透露，今次拍攝基本沒有「薪水」落袋，她笑說︰「因為而家匯率太抵，所以買晒成份糧，今次3個喼去，最後返嚟滿晒借埋助手半個喼。」她自爆做了旅遊節目主持多年，次次都係白做。

Helen身邊是主角拓海駕駛的AE86。

漫畫中高橋涼介駕駛的萬事得FC。

全球限量300架日產GTR34，目前炒價達85萬美金（約662.3萬港元）。

Helen揀了秋名山一坡道，發生連環炒車事件。

明晚（7日）一集，車迷、漫畫迷同埋電影迷必定要睇，事關杜如風會介紹「頭文字D」主題店。店內有齊漫畫中出現過的車種，包括藤原拓海的AE86、中里毅的日產GTR 32、高橋涼介的萬事得FC等等，由顏色到改裝都照足原著。而電影中阿木經典名句「我要買GTR」可以收埋，因為主題店提供租車服務，一日租車費30,000日圓起（約1,600港元），便可搖身變成拓海或者中里毅。不過想由關西大阪開車去關東的秋名山，大概要走800公里路程，揸足一日。

Helen以中學生服介紹校園主題café。

Helen以中學生服介紹校園主題café。

Helen在節目中繼續呼喚偶像梁朝偉。

懷舊店中有經典偶像山口百惠的水著海報。

主題店同時照顧到一班未有車牌人仕，店內有模擬駕駛器，提供50多條賽道。識揀如Helen自然揀揸AE86劈秋名山，可惜出師不利，開車不到一物就炒車。連炒多次兼炒落山後，才勉強完成，十分鐘收費1,500日圓（約80港元）。接住推介的校園主題café，Helen中學生打扮，在節目中呼喚偶像梁朝偉。又會介紹懷舊雜貨店內，珍藏經典偶像山口百惠罕有水著海報，明晚一次睇晒。