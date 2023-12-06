陳家樂連詩雅兩公婆為愛犬慶生變爭風呷醋　但竟被呢樣嘢搶Fo

陳家樂與太太連詩雅今年四月拉埋天窗，新婚至今一直非常恩愛，兩口子有時又會拍片分享夫妻日常，甜蜜程度簡直爆燈。日前是二人愛犬muimui的兩歲生日，作為爸爸媽媽的陳家樂和連詩雅，就在屋企為muimui搞了一個簡單而隆重的生日會，但竟變成一場爭風呷醋。

陳家樂和連詩雅為愛犬慶生。（IG@carlosbb）

陳家樂和連詩雅為愛犬慶生。（IG@shi_ga）

陳家樂貼了與muimui臉貼臉和嘴對嘴的溫馨合照，並寫道：「Happy birthday muimui🥰🥰🥰你永遠都係我寶貝！！係最最最錫既寶貝！！#明明張張相都好有愛#但點解睇落硬係好似我迫緊佢#muimui一定愛爸爸多過愛媽媽#唔好問點解因為無得解」

好溫馨。（IG@carlosbb）

仲嘴對嘴。（IG@carlosbb）

同時連詩雅也分享了與muimui慶生的合照，她用媽媽身份寫道：「我最可愛嘅Mui Mui Happy 2nd Birthday❤️❤️❤️❤️爸爸媽媽會繼續好好保護著你，最緊要就係健健康康，長命百歲🥰🥰🥰🥰#muimui係最乖完全唔會吠#去到邊都會識尿尿#淨係唔鍾意俾人抱🤣#永遠都要麻鷹捉雞仔咁😂#好似貓性格嘅狗#太有性格🤣🤣🤣#重點係圖3個videoCap好緊張😂😂」

連詩雅希望愛犬最緊要就係健健康康，長命百歲。（IG@shi_ga）

muimui迫不及待吃蛋糕。（IG@shi_ga）

而與連詩雅的合照中，muimui明顯受落很多，難怪她得戚地到老公帖文下留言：「「係既（嘅）係既（嘅）一定係最愛你，除非唔係。」有網民和應，搞笑說：「一睇就知muimui係被迫呷。」、「明明我最愛嘅係媽咪😿」。不過也有網民的眼球被陳家樂張相裡面的「陳家樂人型攬枕」吸引住，笑言：「個人型攬枕好搶fo😂😂btw happy birthday mui mui❤️」、「我想要後面梳化上個攬枕 😍😍😍」。

連詩雅以勝利者姿態在老公帖文下留言。（IG@carlosbb）

有網民的眼球被陳家樂張相裡面的「陳家樂人型攬枕」吸引住。（IG@carlosbb）

有網民的眼球被陳家樂張相裡面的「陳家樂人型攬枕」吸引住。（IG@carlosbb）

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