叱咤頒獎禮｜馬天佑白裙造型　大批網民認錯係佘詩曼：以為Man姐

上月初，近百歌手現身昂坪市集，出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，近日商台就在社交平台貼出多段歌手答謝樂迷的片段，其中著裙現身的馬天佑，竟被大量網民誤會是佘詩曼！



馬天佑出席《叱咤》記招的打扮。（資料圖片/陳順禎攝）

星級造型師兼歌手馬天佑，頂著一頭微鬈銀灰短髮，穿白色低胸連身裙，配襯黑西裝褸和闊腳西褲，他於短片中答謝樂迷支持，又提及自己的歌曲《手指指》理念，表示：「今年我最開心係大家聽完我隻歌，對男仔搽指甲接受程度多咗少少，或者大家見到男仔搽指甲已經唔會手指指話佢哋。」他說將來會做更多更好的音樂給大家。

馬天佑以白裙造型現身叱咤記招。（IG@cr881903）

網民認錯馬天佑是《新聞女王》的Man姐。

不過網民完全錯重點，留言居然洗版式出現「佘詩曼」（阿佘）的名字，網民說這個打扮的馬天佑，第一眼看上去還以為是阿佘！由於阿佘近日憑去年底發行的單曲《前排位置》入圍今年「新城勁爆頒獎禮」候選歌手名單，網民以為是她本人拉票，他們又留言：「真係好似佘詩曼😂」、「以為佘詩曼新城拉票」、「X你老X 第一眼睇 以為man姐😂（阿佘在《新聞女王》的角色）」、「😢😢😢點解可以似到咁…」、「劉嘉玲那英佘詩曼馬天佑可以開一套戲了」。此外，也有人說他像泳兒、陳豪、吳君如及麻利，不過論似樣程度，阿佘還是以壓倒性比例勝出。