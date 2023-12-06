郭柏妍走出台慶疑走光陰霾　感激曾志偉：全程睇住綵排

藝人郭柏妍今日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴，她接受《香港01》訪問時表示：「今次嘅角色非常特別，就係飾演馬國明嘅下屬，主要喺機場控制中心工作，原本我覺得係九成嘅實景，點知有九成半嘅實景，都係喺機場嗰度拍，咁就會知道理解到背後。其實可能我哋之前睇《衝上雲霄》都會係空姐同埋空中少爺，今次比較多背後係機場嘅運作，大家都見到我拎行李好似好快，其實背後有好多唔同角色嘅人，喺度做緊呢樣嘢。」她繼續指與馬國明合作感到非常神奇，並表示：「嗰陣時拍《白色強人》咁啱同馬明前輩喺同一個場合，今次有機會去佢身邊度學習，所以好開心。」

郭柏妍今日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴。（梁碧玲攝）

《飛常日誌》同吳偉豪有感情線

被問到今次新劇的感情線，她表示：「同吳偉豪嘅比較多，同佢都有少少鬥嘴，都幾有火花，希望大家會期待我哋一齊嘅演出。」提到會否有其他親密鏡頭，她說：「我哋呢一套主要都係機場背後嘅工作比較多，感情戲就會有少少，親密戲就大家都可以睇吓。」

郭柏妍在《飛常日誌》同吳偉豪有感情線。（Instagram@riccong）

感激曾志偉全程睇住台慶綵排過程

講到上次在台慶表演網民指疑似走光，會否至今也會有陰影，她坦言：「其實嗰一次台慶嘅表演做咗安全嘅措施，好開心有機會喺台慶嗰度表演，一個騷嘅背後有好多唔同嘅角色，志偉哥全程睇住綵排嘅過程，非常之好、好尊重，佢好熱愛呢份工作。」至於日後會否擔心性感的衣着裝扮，她直言：「其實我都唔會着性感嘅衫，唔係行開性感嘅路線，綵排嗰陣都估唔到有咁多呢一方面嘅問題出現，下次都會注意返，我平時都唔係行開呢個性感嘅路線，所以都唔驚。」

郭柏妍唔行開性感嘅路線。（梁碧玲攝）

冇留意緋聞男友丁子朗新節目

講到有否留意緋聞男友丁子朗新節目《亞洲超星團》的表現，她坦言：「我上個禮拜就啱啱煞科，未留意到，聽聞都有唔錯嘅成績。」至於有否發對訊息鼓勵對方，她說：「我見到有好多人都有鼓勵佢，咁就唔騷擾佢，好似之後都有繼續嘅比賽，希望佢去到專心比賽！」