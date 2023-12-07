新聞女王｜馬國明親自P圖微博曬成果　曾手動加V驚動官方主動認證

TVB藝人馬國明近日因為出演《新聞女王》再度成為全城熱話，雖然他在劇中飾演的「梁景仁」是佘詩曼的死對頭，但每次對上文慧心都慘敗收場，屢戰屢敗的他，著實讓大家討厭不起來。



《新聞女王》顧名思義，是圍繞著電視臺的幾股勢力和不同職位階層的故事。文慧心和梁景仁鬥，作為旁觀者的張家妍被迫入局，小一輩的許詩晴和徐曉薇薇了黃金時段的女主播之位也是明爭暗鬥不斷，電視臺幕後大boss方太和飛爺則是典型的坐山觀虎鬥，整個電視臺分崩離析，幾大勢力爭鬥不斷。

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由於《新聞女王》是中港合作的電視劇，播出平臺除了TVB也在中國優酷播出，因此演員們不僅要顧及香港的宣傳，偶爾也要配合在微博上宣傳。為了更加貼合「新聞女王」的噱頭，劇中一眾女演員包括佘詩曼、李施嬅和高海寧等人都在微博換上了戴有女王皇冠的頭像，作為主演之一的馬國明看到別的主演頭像都有皇冠，竟然手動在自己的頭像上P了個皇冠！

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事實上，這已經不是馬國明第一次有如此可愛的舉動，在他剛開通微博時，因為不熟悉社交平臺，也找不到門路開通微博認證的標識，為了證明自己是「有身份」的、證明自己不是假帳號，因此馬國明每次發微博都會在照片上手動加V，手動畫圈填色打勾，簡直不要太可愛，後來這甚至一度成為馬國明的專屬標誌！

因為這一舉動，就驚動了相關部門的工作人員，主動聯繫了馬國明做微博認證，他這才結束了每一張照片都要手動P圖的日子！

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