陸永11歲大女赴英升學　媽咪Reina感不捨要求女兒每日要做呢樣嘢

農夫成員陸永和靚老婆陳莉娜（Reina）於2011年奉子成婚，婚後誕下大女陸一穎（Hannah）和細女陸一心，一家四口美滿幸福。而陸永也是圈中的出名好老公、好爸爸，工作以外，其餘所有時間都會放在妻女上。不過近年陸永與拍檔C君以農夫身份主力發展內地市場，故照顧屋企和女兒的重任則落在太太身上。

農夫和靚老婆陳莉娜一家四口美滿幸福。（IG@missussixx）

而陳莉娜也絕對是一個稱職的好太太和好媽咪，除了把屋企事宜打理得妥外，亦照顧得一對女兒非常好。轉眼間大女陸一穎已經11歲，明年將升讀中學，陳莉娜今日（7/12）在社交平台發文，透露女兒將赴英國升學，文字間充滿不捨之情，「Hannah應承媽咪，去英國之前每日都同媽咪影一張相。仲有幾個月就要離開屋企，全家都開始唔捨得大家，嫲嫲話『我都唔捨得啦』，得閒要同爺爺嫲嫲見多啲面，飲多啲茶！」

陸永大女陸一穎的樣子盡得媽咪真傳，擁有一個美人胚子。（IG@missussixx）

相中坐在後排的陸一穎現時已婷婷玉立，而且樣子盡得媽咪真傳，擁有一個美人胚子。網民也讚她愈大愈靚。也有網民問細女陸一心會否都一起走，陳莉娜回覆說：「再過多年先。」

網民讚大女愈大愈靚。（IG@missussixx）

Reina透露細女之後都會出外升學。（IG@missussixx）



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