DJ女神樂宜單身即惹半百狂蜂浪蝶　談男友首要條件：霍哥咪係囉

「DJ女神」樂宜早前與拍拖數年的男友分手，不過剛剛分手的樂宜並沒有太大失落，樂宜今日（07/12）出席好友馬婉雯（Miyo）為「沙律貓狗之家」舉辦的慈善活動「Miyomm x Moral」時，接受《香港01》訪問，坦言近日多了很多追求者，她說：「有嘅，不過可以揀吓先，而家事業為主。」



「DJ女神」樂宜大談揀偶條件。（胡凱欣 攝）

她續說：「單身嘛，單身咪打多啲碟，出吓國。」有多少追求者？她笑說：「數唔到啦，（多到）飛咗出太空，哈哈哈。應該都有50個以上！不過太多又唔好，講住兩位數先！都幾多。」問到追求者有什麼行動，她回答：「都係傾吓偈，我呢啲好浪漫形式，唔係clubbing嗰啲。傾吓偈先，了解吓。（扮純情先？）我都唔使扮，我已經係呢個形象。大家都知我係男仔性格。」記者問「怎樣才算是靚仔」，她回答：「霍哥咪靚仔囉。」

「DJ女神」樂宜出席「沙律貓狗之家」舉辦的慈善活動「Miyomm x Moral」。（胡凱欣 攝）

霍哥打完拳「謝晒皮」。（IG@lok_lokyii）

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傾偈之後約出街食飯？樂宜又說：「又唔可以咁快約出街食飯！傾到心情好先可以，都唔啱咁快出嚟食飯咪好尷尬囉！」談多久才會心情好？樂宜又說：「睇人啦，有啲一兩日，有啲可能幾年都未出嚟，哈哈哈，真係睇心情！」

一班KOL撐場。（胡凱欣 攝）

樂宜好性感。(樂宜IG)

做樂宜男朋友有什麼條件？她回答：「靚仔都要嘅。」記者反問，其實樂宜兩個前度都並不算是「靚仔」，她即時大笑，說道：「哈哈哈，你唔可以咁樣人生攻擊㗎，雖然有一個判咗四年，哈哈哈。要求呀，都係靚仔，孝順，都係嗰啲嘢啦，要對女朋友好啦，唔好有不良嗜好。」她表示可以接受男朋友正常社交「飲少少」：「食煙都唔好，新年賭吓就OK，唔可以係興趣。」

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霍哥隻手做咩...唔係喎！睇真啲隻手係樂宜自己㗎。（胡凱欣 攝）

需不需要有錢？樂宜坦言不需要。她說：「我自己有做嘢㗎嘛，女仔要靠自己照顧自己，車樓都冇特別嘅。」記者問：「Toyota定林寶堅尼？」她表示對車沒有研究，所以也沒有要求。記者再問：「開蓬車定非開蓬車？」她回答：「唔好開蓬啦，吹到個頭亂晒。」她坦言，揀男朋友最重要的是有沒有上進心，有錢並不是必須條件，她說：「睇佢有冇上進心，有做嘢定真係無業遊民。」

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