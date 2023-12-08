馬國明進駐小紅書內地網民想佢講粵語　人氣超勁有個位竟大懵出錯

馬國明入行至今勁有觀眾緣，深受不同年齡層嘅觀眾喜愛，多年來拍下多個經典角色，令觀眾留下深刻印象，加上又是收視保證，絕對是無綫「福將」。而馬國明另一吸引人的絕對是他的個性，親民、隨和又好脾氣，就最近而言，本身要兼顧工作和籌備婚禮已經忙到爆，但同時還要應對和鄭嘉穎的不和傳聞，換著其他性格巨星可能已經黑晒面，但他依然大方回應，而且在受訪時處處維護對方，甚有大將之風。

馬國明向來極有觀眾緣。（陳順禎 攝）

日前終於進駐小紅書，深受內地網民歡迎。（小紅書）

工作以外，馬國明生活低調簡單，從不盲目跟風，Instagram都是3年前受未婚妻湯洛雯影響才開設。至近年，馬國明終於開始慢慢跟上潮流的步伐，趁著熱播劇《新聞女王》在內地大受歡迎，他日前宣佈正式進駐內地社交平台「小紅書」。

帳號開設短短幾小時，已有過萬讚。（小紅書）

化身熱播劇《新聞女王》中角色「梁景仁」。（小紅書）

全程以普通話自我介紹，誠意十足。（小紅書）

為表誠意，馬國明不但全程用上普通話作介紹，還以新聞直播模式為背景，片段一開頭，馬國明匆忙趕入直播室，轉個頭即「梁景仁」（《新聞女王》角色）上身，對著鏡頭說：「我是Prmie Time News的主播馬國明。」隨後播出由他多年來演過的經典角色所剪輯而成的短片，包括近期《新聞女王》的梁景仁、《使徒行者3》的韋作榮、《隱形戰隊》的簡曜洋、《降魔的》的馬季、《律政新人王2》的辛萬軍等等。不過有眼利的網民發現在介紹《白色強人》角色詩，正確應該是叫「唐明」，但馬國明卻錯配了《On Call 36小時》裏面的名字「張一健」，認真失策。

馬國明用他多年來演過的經典角色來剪輯成短片，不過介紹《白色強人》角色詩，卻寫錯成《On Call 36小時》裡面的「張一健」，《白色強人》裏面的角色正確應該是「唐明」。（小紅書）

網民發現錯處。（小紅書截圖）

雖然有蝦碌，但無阻馬國明的強勁人氣，帳戶開通僅僅幾小時已經有過萬Like，可見他受歡迎程度爆燈。他表示往後會在小紅書分享他拍戲的日常，還有生活中開心的瞬間。大批網民紛紛擁入留言，興奮表示：「馬明你來啦」、「值得慶祝，馬國明放假一天。」等，也有內地網民表示想聽馬國明講粵語：「想聽馬明講粵語」、「你直接講粵語也可以的一件頭」及「喜歡聽粵語」。

馬國明的人氣卻相當強勁，帳戶前日開通僅僅幾小時已經有過萬Like。（小紅書截圖）

馬國明經典天然呆。（小紅書截圖）

短片不乏搞笑元素。（小紅書截圖）

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