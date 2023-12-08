新聞女王｜高海寧驕人身材在港姐競選大受注目 連評判都問佢電話

高海寧在《新聞女王》中飾演的許詩晴，在劇集剛開始時這角色並不討好，但隨著劇情發展，現在已經有越來越多人喜歡許詩晴，並讚高海寧在劇中的感情戲演得很好，可以說是高海寧自參選香港小姐成為演員後，最被大家讚賞的一個角色。

參選港姐原因

高海寧在2008 年參加《香港小姐競選》，原因是當年可以去加勒比海拍攝外景，所以還在理工大學讀副學士課程的她便去報名參選，希望有一次免費旅行。從參選開始高海寧就因驕人的上圍而吸引到大家注意。翻看當年她參選港姐時的片段，評判之一的林敏驄問她：「你填啲資料嗰度冇電話嘅？」高海寧回答：「如果你想攞我電話，要問吓TVB先。」答得大方又得體，不會開罪評判，又讓TVB知道她聽話，確是很有智慧。

當年還是學生的高海寧參選香港小姐。（熒幕截圖）

評判之一的林敏驄問高海寧：「你填啲資料嗰度冇電話嘅？」（熒幕截圖）

高海寧回答：「如果你想攞我電話，要問吓TVB先。」（熒幕截圖）

高海寧回答：「如果你想攞我電話，要問吓TVB先。」（熒幕截圖）

想讓大家看到身材以外

高海寧在港姐競選中進入了最後五強，但三甲止步，得到一個「旅遊大使」奬，並順理成章加盟TVB成為旗下藝人。TVB派給高海寧的工作亦經常以她的身材做焦點，特別是綜藝節目會讓她穿冰衣或性感裝束，在戲集中的角色亦會有性感造型。所以在很多人眼中高海寧是個以性感身材為賣點的「花瓶」。在2012高海寧推出自傳 《寧…密語》，在序言中她說：

「單看外表，或許大家會認定我是一個愛蒲愛玩的壞女孩，就讓我剝開一層一層的薄紗，讓你們走進我的內心，看看我最真實的成長過程。未必會叫你嘩然，但足以令你改觀！」

高海寧希望大家能從她的自傳中多了解她。（熒幕截圖）

高海寧的身材一直維持得很好。(高海寧ig)

演技開始被看到

不過這本書的迴響有限，未能將高海寧塑造成為才女，大家留意到她的仍是性感身材，像在2013 年她在劇集《法網狙擊》中，被白健恩性侵一幕的大露背演出，就大大提高了她在觀眾心中的知名度。幸好她之後在劇集中的角色亦越來越多戲份，在2014年她憑《單戀雙城》、《使徒行者》和《大藥坊》，得到她首個演藝奬項，《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》「最喜愛TVB飛躍進步女藝員」獎。

高海寧在劇集《法網狙擊》中這場戲很出位。（熒幕截圖）

《愛情食物鏈》中的賣魚妹讓觀眾看到高海寧粗豪一面。（熒幕截圖）

至今最受注意的角色

在2016 年的愛情喜劇《愛情食物鏈》中，高海寧飾演街市賣魚檔老闆「高貴芬（高芬）」，首次入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳女主角」奬，雖然未有得奬，但已代表其演技開始受到大家注意。之後高海寧在《婚姻合伙人》《金宵大廈》《七公主》等等劇集的角色都被觀眾留意到。但論關注度高海寧在今年台慶劇《新聞女王》中的許詩晴，就亦肯定是讓她在香港和內地都受到高度讚賞。

大家都愛這個野心女人

許詩晴在《新聞女王》頭兩集給人感覺就是一個靠身材坐上主播位的心機女，但後來就見到她在身材以外，還有不擇手段的拼勁和能力，讓人覺得她也是值得上位的。之後劇情發展看到在她的野心和「不擇手段」背後，其實是一個感人的親情故事，是希望劇中的爸爸可以在新聞報道中看到自己。很多觀眾都讚高海寧演得很好，感情演技非常到位，讚她：

「演技真的愈來愈好」、「好喜歡壞女人，就喜歡這種有野心的」、「實在太酷了，把野心和慾望寫在面上的女人！高海寧演的也太好，眼神高傲、挑釁、將野心表現得淋灕盡致」、「高海寧這次演技大加分」。