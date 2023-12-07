楊千嬅美加巡唱帶母親回當年結婚註冊教堂　明年情人節澳門開騷

楊千嬅正身處美加舉行《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，並且宣布2024年2月14-15日於澳門銀河綜藝館繼續開騷，與Fans過情人節，可謂勢如破竹！今次美加之行連楊媽媽都有同行，千嬅更帶她重遊自己當年結婚的教堂，同媽咪剖白當年先斬後奏結婚的心境，更表示之後會再帶囝囝來。



楊千嬅今年啟動《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，星馬、內地場場爆滿，轉眼間已經唱到第17場，剛剛又完成了多倫多、康州、拉斯維加斯、馬里蘭州四個地方的演出。而今次美加之行，千嬅帶同媽咪一起出發，工作之餘亦盡孝道帶媽咪去食好嘢；重點行程是帶母親重遊當年她和丁生於拉斯維加斯先斬後奏註冊結婚的小教堂，讓媽咪感受一下兩人當年的「勇」。

楊千嬅剛完成了多倫多、康州、拉斯維加斯、馬里蘭州巡唱。

千嬅表示，自2019年去過美國演出之後，就已經4年未去過，拉斯維加斯改變了不少，很多新科技、新的騷很精彩，此行非常開心，有很多朋友都是為了看她演出，開幾個鐘車來，觀眾的反應熱烈令她感到很溫暖，「每一場演出都似大型KTV咁，首首歌都大合唱，真係好勁呀班觀眾，好多謝佢地咁支持。」

千嬅感謝Fans首首歌都大合唱。

工作之餘，她亦有帶媽咪一齊去玩，看魔術表演、去了新地標Sphere睇騷，「我媽咪勁呀，佢時差都搞得掂，仲精靈過我。去到當年我同丁生註冊個小教堂，因為當年註冊媽咪無係現場，我咪講番當時情況，同啲小故事比佢聽，佢都聽得好開心。」回想當年同丁生去旅行期間，突然註冊結婚，那一刻的「勇」可謂改變了千嬅整個人生，她說：「依家諗返，由一個人變兩個人，再變三個人，人生其實很多事個天都安排好，跟住命運帶畀你的流水向前行， 你就神奇地行咗個人生出嚟㗎喇，哈哈。第日放假，我諗住再帶囝囝來，再同佢講當年爹哋媽咪嘅故事。」

千嬅與老公丁子高，特地帶楊媽媽回去當年他們先斬後奏註冊結婚的教堂。

美加之行，千嬅謂丁生這個管家管住她的飲食，但她也食了這一年最多的澱粉質，「芝士、漢堡、Pizza、意粉，幾乎日日食，丁生最叻係每到一個地方，就問晒家人朋友，有咩最好食一定要食，帶晒大家去，去到就係咁叫好嘢，但係就淨係管我一個，次次都話你唔好食咁多……比佢激死。我梗係唔理佢啦，不過今次食多咗，咁返嚟就要還，開始又節制多啲囉，因為之後過年喺澳門開騷，過年你知咁多好嘢食，依家減定，留多啲quota過年嗰陣用，哈哈。同埋都要保養下把聲，唱左十七場，明年巡迴繼續，要保持一個好體能。」

千嬅指丁生不停帶團隊去食好嘢，但就管束她的飲食！

是次澳門，千嬅選在2024年2月14-15日開騷， 年初五開第一場，「我未試過農曆年做騷，仲係情人節，都幾開心，以往過年多數係一家人去旅行，今次就終於喺香港過年，再帶埋家人過澳門睇騷兼一齊玩囉。情人節開騷覺得好好，人大個咗就唔係剩係諗情人得兩個人，呢啲日子，愈多朋友愈好愈開心，又可以見下fans，我都好期待。」

千嬅預告今年將在香港過年，情人節更在澳門開騷。