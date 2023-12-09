Renee李蔓瑩泰遊拍節目唔騷泳衣有一原因　尷尬解釋：喂呀！

Renee李蔓瑩日前（07/12）出席馬婉雯（Miyo）為「沙律貓狗之家」舉辦的慈善活動「Miyomm x Moral」背包發佈會。她透露早前幫ViuTV拍了一個新的旅遊節目，與駱振偉（Thor）擔任其中一景點的主持。



Renee李蔓瑩真係好可愛。（胡凱欣 攝）

泰遊拍節目但係冇水着

她接受《香港01》訪問時說：「上個月飛咗轉泰國，如無意出年年頭就會播。佢哋都好似未定個名，但係開心嘅，我哋係去啲得意，無厘頭景點。」去泰國當然不少得陽光與海灘，不過Renee李蔓瑩此行與「海灘泳衣玩水」卻是冇緣。她說：「冇喎，完全冇，不過嗰邊都熱嘛，所以都唔係着勁多嘅，同埋我以前去旅遊節目都冇陽光與海灘。廢事嚇親人，哈哈。」

Renee李蔓瑩連身泳衣超DEEP V設計，令好身材表露無遺。（IG@reneebobo）

Renee李蔓瑩連身泳衣超DEEP V設計，令好身材表露無遺。（IG@reneebobo）

着泳衣上電視會「嚇親人」

為什麼Renee李蔓瑩着泳衣會變「嚇親人」？實在令人充滿問號！她再解釋說：「我覺得我嘅節目係男女老幼都啱睇嘅！喂呀！」記者不禁再滿問號，即是說有泳衣就不是「男女老幼都啱睇」？她笑言：「着泳衣應該首先唔啱我屋企人睇先。『嘩！嚇死人咩！囡呀，咁樣嘅！』咁囉，所以真係泳衣嘅都係擺喺social media囉。屋企人都會睇嘅，但係冇電視衝擊性咁大。擺喺social media媽咪都OK嘅，但係擺上電視又唔係咁好。」

記者表示對她的答案不解，Renee李蔓瑩即說：「喂呀」。（胡凱欣 攝）

其實係節目組冇要求着泳衣

什麼條件才可以令Renee李蔓瑩在旅遊節目着泳衣？她坦言：「都係睇個節目安排㗎，順其自然，如果去海灘玩，游水、wakesurf，嗰啲一定係泳衣㗎。」記者笑言「冇泳衣應該怪節目組？」Renee李蔓瑩也說：「都係㗎，哈哈，如果係咁講又真係啱喎，我好聽話㗎。」

Renee李蔓瑩出席慈善活動「Miyomm x Moral」背包發佈會。（胡凱欣 攝）

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Renee李蔓瑩出席慈善活動「Miyomm x Moral」背包發佈會。（胡凱欣 攝）

Renee李蔓瑩出席慈善活動「Miyomm x Moral」背包發佈會。（胡凱欣 攝）