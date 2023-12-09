Coffee林芊妤瑜伽衫生意上晒軌道　唔使sell只需睇盤數：有七個零

Coffee林芊妤年前開始推出自己的瑜伽服裝品牌「CoffeeSweat」，經歷一段時間後公司生意已經漸入佳景。她日前（07/12）出席「沙律貓狗之家」慈善活動時，透露公司生意額已有七位數，更直言收入相當可觀。



Coffee林芊妤年前開始推出自己的瑜伽服裝品牌「CoffeeSweat」，經歷一段時間後公司生意已經漸入佳景。（胡凱欣 攝）

Coffee林芊妤出席「沙律貓狗之家」慈善活動。（胡凱欣 攝）

Coffee林芊妤出席「沙律貓狗之家」慈善活動。（胡凱欣 攝）

Coffee林芊妤接受《香港01》訪問時，直言到場是為了支持朋友的馬婉雯（Miyo）的慈善活動。她說：「我今日嚟之前其實有少少抑鬱，因為開咗Coffee Sweat都兩三年，但係又冇請朋友，搞event，其實嚟緊下年六月喺啟德雙子塔入面有我嘅專門店，希望今次都可以借鑒（偷吓師），同朋友一齊玩吓。」

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Coffee林芊妤坦言生意上晒軌道，佢只需要「睇住盤數」就得。（胡凱欣 攝）

Coffee林芊妤也坦言，其實現在瑜伽服飾生意已上了軌道，也有不少固定及客源。她說：「生意額真係好難講，億億聲應該難啲，但係都一定過八位嘅，七個零，好平均。」一年還是一個月？她回答：「開心嘅，唔講咁多啦，自己都好努力。我諗緊自己touch wood都算係咁，因為呢半年經濟真係好差，好多行業都非常差，自己生意比起之前都有影響，但係都算好好，見到發展得好平穩，收入都可觀嘅。」

Coffee林芊妤好友馬婉雯（Miyo）。（胡凱欣 攝）

問起她一個月可以賣多少件衫？Coffee林芊妤坦言：「呢個真係唔知喎，要問返啲同事先。因為我而家好少睇後台嘢，淨係睇個number，同埋我係負責設計衫嗰方面。我入個量都大嘅。」她解釋，現在公司運作模式已不再是初初開業般「期間限定」、「賣晒就冇」，而會購入更多數量，希望有興趣的朋友都買到。她說：「其實啲衫一個月內就會斷碼，不過而家就會再入多啲。其實唔止香港，連澳洲、美國、英國或是沙地阿拉伯都有人買，台灣、馬來西亞都有。」

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Coffee林芊妤身形真係勁Fit。（胡凱欣 攝）