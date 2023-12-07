新聞女王｜陳若思曾與鍾培生傳緋聞　演活MK妹對住佘詩曼都零怯場

《新聞女王》第14集中，徐詩晴（高海寧飾）直播警方掃黃行動，期間見到死對頭徐曉薇（何依婷飾）的細妹徐曉欣（陳若思飾）做援交，徐曉欣打畀家姐說不想坐監，但正在報新聞的曉薇卻沒有聽電話，徐曉欣為躲避警方追捕，不惜跑出簷蓬外，從一樓跳下地面時，不慎被車撞到，當場慘死！而陳若思（Amber）在臨死前的幾幕，可說演技亮眼，她被警察逼到走投無路，猶豫跳或不跳之間，喊到眼淚鼻涕一齊流，比起在錄影廠爆喊的家姐何依婷更搶戲。

Amber這一幕喊到七情上面，演活被逼到走投無路的MK援交妹。（電視截圖）

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此外，早前她有一幕戲，當住Man姐文慧心（佘詩曼）及何依婷面前大講職場道理，說：「叻過龍都分兩種，一種叻得嚟唔聽話，頂心頂肺，另外一種叻到功高蓋主，一樣棹忌！」引起不少討論度，而入行僅2、3年的她，在阿佘面前都毫不怯場。她曾大讚阿佘是很好的前輩說：「有一次拍promo，因為前面啲人太高，阿佘見到我畀人擋住，佢就話加個apple box畀我墊高。我覺得佢真係好好人，因為我覺得佢冇必要照顧我，而且仲要咁都留意到。」

Amber與何依婷在劇中是兩姊妹，而Amber在佘詩曼面前大講職場道理，演起來也不覺怯場。

Amber對住阿佘都冇怯場，更指對方完全冇架子。（Instagram：amberchann46）

Amber的入行經過是參加《2020香港小姐競選》，雖然十強止步，不過就獲無綫簽約旗下，以主持為主，如：《Think Big天地》、《Hands Up》、《港女野人》等，去年更入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」；不過她這幾年在劇集的發揮就不多，都是演客人、宮女等閒角為主，直至《新聞女王》戲份才相對之前重，Amber說自己其實一直都好想拍戲，亦有上演戲堂。

Amber以「陳煦凝」名字參選港姐入行，十強止步，但仍獲無綫簽約。（資料圖片/葉志明攝）

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現時Amber在IG擁有逾10萬Followers，其實她入行前已是IG女神，在動漫界薄有名氣。她18年擔任PlayStation的Show Girl，藍白套裝露出驕人上圍，擄獲不少宅男的心，就連富三代鍾培生都曾與她傳緋聞。不過，Amber就否認事件，她解釋自己15年在電競公司工作時結識對方，直至鍾培生的HK E-Sports成立，熱衷於打LOL的她就獲邀加入電競女子隊，但僅是上司與下屬關係。

18年動漫節上的Amber較為豐滿，予人一種嬌滴滴、可愛的感覺。（網上圖片）

Amber這張沙灘相效果超震撼！（fb圖片）

此外，Amber亦曾是司徒夾帶的公司網絡藝人娛樂（Vlogger Entertainment Limited）旗下的藝人之一，對方曾為她出過寫真。不過翻睇Amber入行前的舊照，她當時身材較有肉，但選港姐前激減30磅，變得超瘦，就連上圍都縮水，而她入行後亦收起性感，衣著比以前密實。

司徒夾帶曾為Amber出過寫真《私圖》，她以冷衫及內褲造型上陣。

請按下圖睇Amber舊照：