專訪｜文頌嫻親解與TVB「親生女」怨恨　已諗通自認後生不夠圓滑

現年47歲的文頌嫻（Annie）相信是不少TVB觀眾的青春回憶，《金裝四大才子》、《錦繡良緣》，仙氣精靈模樣令人一見難忘。文頌嫻婚後淡出熒幕，誕一女專心相夫教子，近年抵不住戲癮，復出拍電視劇《打天下》及《疊影追擊》。文頌嫻做過女一，一度是力捧藝人之一，但上位速度始終不夠人快，時也命也？文頌嫻認為是性格決定命運，她說：「咁可能係我自己嘅性格啦，嗰時啲人話『你都唔笑！』、『你唔笑個樣好串㗎！』、『朝頭早見到你好似嬲晒成村人』。跟住我心諗，嗰陣時細個呀嘛，我唔係嚟賣笑，我係出嚟做戲，咁點呀？你叫我5點半嚟，之前嗰個收4點，而家6點返工，我返到嚟仲可以笑？有乜可能啫？」

錄製拍攝：陳順禎



文頌嫻參演的《疊影追擊》近日出街。（陳順禎 攝）

自言年輕做人不夠圓滑

文頌嫻由亞視獲邀加盟TVB，當時她剛續約，TVB等足兩年，一完約即再發出邀請，誠意打動文頌嫻。甫入去TVB確是禮待，但年輕的文頌嫻不懂得圓滑做人，自言或因此上位比較慢，她說：「咁我人嚟㗎嘛！咁我都唔夠瞓，點樣Hello打招呼，可能真係好多人對我有誤解，我覺得唔緊要嘅，都係咁㗎啦，都過咗去啦！我真係做唔到呀嘛，我唔夠瞓，點對住你笑啫？咁我嗰陣比較年青、比較自己囉，又唔係好圓潤，可能呢樣嘅關係，令我有啲慢囉。但唔緊要嘅，每個人想要嘅嘢唔同，最緊要睇你自己心態，就算而家拍劇有一個飯盒，凍檸茶就好滿足。」

文頌嫻在《天子尋龍》扮演的「碧瑤仙子」，是90後的童年集體回憶。（電視劇《天子尋龍》劇照）

非「親生女」不怨恨：我同TVB冇仇

做藝人為了名利獎項明爭暗鬥並非新鮮事，但文頌嫻知足，不爭不搶，一切順其自然。正因如此，待了亞視及TVB約10年，突然迎來新機遇，恰好不想再做溫室小花，便順水推舟外出闖闖。雖然文頌嫻曾表示因後期捧「親生女」而離開，但如今文頌嫻已諗通，瀟灑離開無怨無恨，她聳聳肩說：「我同TVB冇仇，我係好自然加入，都係好自然咁離開。其實呢樣嘢都係你同對方大家Deal咋嘛，佢又冇話應承我要去到咩位置，而佢哋冇做，只不過佢哋從亞視邀請我過嚟咋嘛。」

文頌嫻同TVB無怨恨。（陳順禎 攝）

文頌嫻（Annie）擁有一副不會長齡的樣貌。 (《烈火雄心II》劇照)

「七魔女」真心姊妹

在TVB最大收穫，相信是結識了一班真心姊妹，與佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成「七魔女」，友誼持續至今，其中仍最活躍熒幕的必定是佘詩曼，「七魔女」從不互相干預工作，各自打拼，「我哋工作上從來都唔會干預大家，唔會做任何嘢，我哋真係姊妹。我同佢（佘詩曼）拍完《帝女花》之後先開始熟嘅，後嚟又因為Toby、瑩瑩合成七姊妹。我哋分得比較清楚嘅，盡可能我哋玩就唔係傾工作，會傾心事，私底下交心嘅朋友。」

兩個都好得意。（電視劇《帝女花》劇照）

文頌嫻與佘詩曼、鍾麗淇、姚樂怡和周家蔚等人組成「七魔女」 (annie_manchunghan@IG)

憶細個拍劇辛酸：最懷念叉雞飯

文頌嫻感謝仍記得她的人，「我好感恩我留低嘅作品，或者我合作過嘅人，人哋會記得。」闊別熒幕多年，文頌嫻坦言最懷念的是劇組「名物」——「死屍飯」，憶述以往拍劇辛酸，已能一笑置之，她說：「佢哋真係對我好好，大熱天時一定係拍打仗戲呀、去嗰啲太陽谷呀，3、40度著晒盔甲。咁17、8歲係發育時期，我好肚餓，我又唔會揸車去啦咁遠，咁劇組最多畀水你飲㗎啫！電視台冇咁好優待，你能夠上車嘆一陣冷氣已經好好。嗰陣有人買汽水，加一個叉雞飯，嗰陣已經好滿足啦！我仲記得薑蓉都食晒，所以而家出返嚟拍，我第一時間就係，一定要食返佢嘅飯盒，好懷念。」

文頌嫻拍劇最懷念飯盒。（陳順禎 攝）

最高峰捱足36個鐘 發燒都返工

文頌嫻再出來拍劇不覺辛苦，因為捱過苦，以前拍古裝，凌晨5點30分到廠化妝整頭，拍完外景再拍廠景，冷氣大得嚇人，捱更抵夜又一冷一熱，文頌嫻發燒到臉都青埋，都堅持不「冧廠」，她莞爾道：「我嗰時真係太乖啦，真係病住我都開工，啲Crew都話『嘩你個樣都咁啦，不如你冧啦，你咁勤力做咩呀？』仲會藐我，『冧啦，冧我哋可以收工呀！』太乖啦！發緊燒喎，仲要記到兩頁紙嘅對白。」文頌嫻最高峰試過連續直踩36個鐘，她想起不禁自嘲：「試過最高峰36個鐘冇瞓，仲要揸車，你諗吓幾危險？但捱到㗎，個妝依然貼服，你細個廿歲未夠唔化妝啲人都話『你打咗胭脂呀？』而家你化咗妝幾日唔瞓，啲人問：『嘩做咩呀你？你病呀？』」

文頌嫻雖然自嘲狀態不及後生好，但近年復出參演ViuTV新劇《打天下》的凍齡美貌卻震驚網民。（電視劇《打天下》影片截圖）

望女兒先苦後甜：咁將來先識珍惜

正因捱大，文頌嫻希望女兒亦能培養堅強性格。早前女兒與同學外出5日4夜野外露營，文頌嫻只能幫手買隨身物品及執行李，露營期間女兒不允許使用電子產品，雖然文頌嫻坦言當時第一時間聽到感到有些心涼，但為人父母又怎不可能擔心女兒，提起愛女，文頌嫻眼中盡是溫柔又驕傲，她說：「平時我個女一返到嚟屋企，第一件事就係問『媽咪可唔可以開冷氣呀？』次次都係咁，嗰次我有少少心涼㗎，我睇佢冇冷氣會點樣。咁佢又捱到，雖然你去接佢嘅時候，你會見到好似生意失敗咁，佢話條褲唔見咗，但佢已經有進步啦！」文頌嫻堅信做人要先苦後甜，「人愈細捱苦愈好，咁佢將來先會識得珍惜，呢個體驗嚟，叫體驗課程，所以我好Buy㗎。」

文頌嫻（Annie）十分愛鍚女兒 (annie_manchunghan@IG)

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Kel Fung @HH hair.nail

場地提供： Velo Italian Bar & Grill