何廣沛呻失落佘詩曼激情床戲取消　被問接受「有性冇愛」7字回應

何廣沛昨日 （7日） 現身尖沙咀出席《新聞女王》慶功宴，他接受《香港01》 訪問大談與文姐（佘詩曼）戀愛情節：「因為我同文姐係地下情，我哋嘅關係係比較收得埋啲，同埋我哋呢套劇通常都係職場嘅鬥爭，愛情都係點綴，始終文姐都係日理萬機，所有嘅部門同下屬都係佢管，佢只能夠分配好少時間俾我，大家都知道啦！夜晚係七點收工，去到十一點之前就係我嘅休息時間，係屬於文姐時間。」他繼續指SMK（公司）並沒有任何人知道他們的關係，並表示：「我哋嘅保密功夫係做到非常之足，喺公司裏面有好多細小動作都表露咗我對文姐嘅愛。」

何廣沛與一眾參演演員今日 （7日） 現身尖沙咀出席《新聞女王》慶功宴。（胡凱欣攝）

精心準備晚餐遭文姐冷漠對待

講到有一幕精心準備晚餐給文姐，卻遭對方冷漠對待，他直言：「其實嗰一場係流露真正失落嘅感情，原本嗰日會有床上戲，因為時間關係就cancel咗個一場，我懷着嗰個心情去拍嗰場戲，我係等咗呢一幕七個鐘，個人嘅身體已經抽到好乾，48小時冇飲過水，好辛苦嘅狀況，嗰陣時聽到你唔食我嘅牛扒，嗰一下跌落去係人嘅Energy最低，已經等到凌晨三點鐘嗰一場戲。」被問到原本床上戲的有幾激，他笑說：「嗰一場戲，我由79 kg減到嗰陣時最瘦67 kg，嗰陣時真係好乾，文姐有叫我食返多啲嘢因為塊面激瘦。」提到原本的床上氣氛畫面，他表示：「原本都幾刺激，但我唔知道導演監製可能有另外嘅想法，拍出嚟嘅畫面係唯美啲嘢，我覺得呢啲就尊重返導演同監製嘅指示！」

何廣沛呻失落與佘詩曼激情床戲等了7小時埋位，卻臨時取消。（胡凱欣攝）

何廣沛接受唔到「有性冇愛」

被問到現實當中曾有否被女友拒絕過精心炮製晚餐的經驗，他笑說：「我就真係未試過啦！如果咁有心準備一個晚餐另一半，我諗真係散得，好難接受。如果我有另外一半準備晚餐俾我就算有幾唔情願，幾唔啱食都好，在呢個心意我一定會俾足面子去食，我唔會話唔好意思搵返十年前嗰個我，呢番說話真係文姐先講得出。」至於現實當中會否接受「有性冇愛」，他坦言：「我真係接受唔到。因為Ivan BB（何廣沛）太過當女神去崇拜，因為你諗吓Ivan BB唔單止接受到地下情，亦都接受到11點前就返屋企，好無私嘅付出，但係就不求回報，呢種男士都係絕種好男人，呢種好男人只會存在喺戲劇裏面。」