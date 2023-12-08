鬼故｜前TVB女星有超猛「鬼仔」入屋　搶兒子汽球仲喺條頸綁死結

梁思浩近期主持《通靈之王》節目，其實他亦會有網上YouTube頻道上與拍檔羅泳嫻一齊分享鬼故事。羅泳嫻離婚後轉行做地產帶客人睇樓，所以直播中兩人就分享了不少睇樓遇猛鬼的故事。講到「凶宅養鬼仔」的話題，羅泳嫻就突然說：「你（梁思浩）個節目咁多人睇，我都唔知講唔講好。」原來羅泳嫻家發生了恐怖的事...



梁思浩擔任《通靈之王》主持。（截圖）

夏天屋企凍到似雪房

羅泳嫻說：「嗰期我覺得有靈異嘢嚟咗我屋企，點解呢，因為我凍到夜晚熄咗冷氣都要開暖爐（影片拍於8月份）。我個仔冷親寒氣入心，個仔成日發噩夢。」羅泳嫻續指，自己帶了一些辟邪飾物，所以「他」十分害怕羅泳嫻。羅泳嫻說：「我做啲直播節目，知道佢嚟咗之後，部機就窒，收音又收得唔清楚。」原來還有更恐怖的事。

羅泳嫻呢個故仔都幾恐怖。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

超猛「鬼仔」入屋

羅泳嫻表示她的兒子看到床下底有眼睛。她說：「我個仔指住床下底話：『眼睛，眼睛。』仲有一次，我喺迪士尼樂園買咗隻米奇老鼠汽球，我個仔就好開心揸住個汽球喺咁玩，個廳就擺咗陣。『佢』就唔喺個廳度，就引咗我個仔去廚房，當我聽到個仔有聲，走入廚房就見到米奇老鼠個波波，一邊就綁咗死結喺一舊嘢度，我個仔就企喺張櫈仔度，條頸就圍咗三個圈，三個分別綁咗死結，『佢』留咗一個拳頭位，唔係想勒死佢，呢啲唔係一個三歲細路仔做到，另一邊就飛住個米奇老鼠頭，點綁呢？」

諗吓都覺得恐怖。（網上圖片）

三歲仔睇到床下底有「眼睛」

當時她的老公也覺得奇怪「他」從何而來，而羅泳嫻就開始調查，發現附近單位所「養」。羅泳嫻說：「附近有人養嘢，為咗去賭場，嗰個細路嚟嘅。『個細路』大過我個仔仔啲啲。點解佢會『祟』過嚟，就係成層得我一個細路仔，『佢』係過嚟玩佢啲玩具，『佢』係俾個波吸引，同埋『佢』係偷玩個仔啲嘢。『佢』可能驚我發現『佢』，『佢』就攞咗我個仔嘅嘢，喺床下底入面偷玩，所以我個仔成日喺床下底睇到有眼睛。」

羅泳嫻表示個仔差少少出意外。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

「佢」勒住三歲兒條頸只係整蠱

羅泳嫻續指，她「掀」到件事，發覺「這個小朋友」身世也十分可憐，原來「他」主人在家時就會被帶回家，所以在平日主人不在家時就會去羅泳嫻家中玩玩具。羅泳嫻也解釋，當天為什麼會勒住了她的三歲兒子的頸。她說：「其實『佢』係同佢（羅泳嫻的兒子）爭波，『佢』好想玩，但係個仔又死唔放手，『佢』冇辦法就整蠱佢。我又見到『佢』好似好慘，但係又block唔到『佢』。」

羅泳嫻續指，她「掀」到件事，發覺「這個小朋友」身世也十分可憐。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

羅泳嫻和梁思浩表示，這些「鬼仔」連賭場也入到，其實已經有法力。羅泳嫻就決定放過「佢」，與「佢」商量。她說：「我話：『我哋喺屋企你就唔好嚟啦，點解呢，你太陰啦，我個仔冷親。如果我哋冇人喺屋企你就嚟啦，我個仔有個玩具箱，你可以玩，但係唔好再收埋喺床角玩。』終於夜晚就唔再凍，相安無事。」

溪錢（網上圖片）

梁思浩教驅孤魂入屋方法

最後梁思浩也分享了一個古時流傳下來，防止「鬼仔入屋」的方法。他說：「你有幾多間房，就幾多疊，廚房、廁所都計，七張溪錢為一疊，用一把好利嘅較剪，成把都要係鐵嘅，買一卷紅繩。首先將把較剪『哼』落地下『哼』響佢，跟住去間房，用個鐵兜將嗰七張溪錢燒咗佢，每間房都燒。燒晒之後，用把較剪將卷住個紅繩剪斷，將把較剪放喺門口，一晚，以後都唔會嚟。呢個係老人家教，防止孤魂入屋方法。」